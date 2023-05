Über drei Tage feierte der Musikverein Wasser im Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen sein Zeltfest auf dem Vorplatz der Dorfkirche. Mit viel Musik, Oldtimerschau und Entenrennen wurden die Gäste unterhalten.

Zum Festauftakt am Samstag sorgten die Laizer Musikanten für beste Stimmung und DJ Rabbit war Garant für die anschließende, gelungene Partynacht. Der Musikverein Vilsingen unter der Leitung von Dirigent Alexander Bücheler mit seinen 36 Musikanten musizierten für den sonntäglichen Frühschoppen. Zahlreiche Gäste im Festzelt und um das Festzelt konnte Vorstandsvize Christian Brutscher vom Musikverein Wasser begrüßen. Zeitgleich stellten mehr als 50 Oldtimerfreunde ihre Fahrzeuge zur Schau. Zwölf Autos, zwei Motorräder und 37 landwirtschaftliche Zugmaschinen verschiedenster Hersteller konnten zur Mittagszeit besichtigt werden.

Die Musikvereine aus Ablach und aus Krumbach unterhielten die Gäste in den Mittags- und Abendstunden. Am Riesensandhaufen beschäftigten sich Kinder der Festgäste, die den sonnigen Tag mit Blasmusik genossen. Zum Feierabendhock präsentierte sich die Jugendkapelle der Musikvereine Sauldorf und Wald, die sich vor geraumer Zeit für einen Zusammenschluss der Musikantenausbildung entschlossen haben. Zum Festausklang am Montagabend spielte der Musikverein aus Rengetsweiler im voll besetzten Festzelt.

Ein besonderer Spaßfaktor war erneut das Badeentenrennen. 500 dieser Plastiktierchen, die alle eine Person als Paten oder Patin hatten, wurden in die naheliegende Ablach gekippt. Den Sieg errang Claudia Bösch aus Rohrdorf, deren Ente als erste den rund 300 Meter langen Weg durch die Ablach fand. Sie konnte sich über einen 150-Euro-Gutschein des Europaparks in Rust freuen. Mit einem Stapel Brennholz vom Sägewerk Hensler kann die Zweitplatzierte Carmen Ott aus Sauldorf rechnen. Als Dritte erreichte die Ente von Andrea Maier aus Bichtlingen das Ziel, sie kann eine Massage aus der Praxis Gabele beanspruchen.