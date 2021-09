Während der mit 60 Teilnehmern gut besuchten Generalversammlung des VfR Sauldorf wurde erstmals nach einer Satzungsänderung ein Vorstandstrio gewählt. Sportlich gab es aufgrund der beiden Corona-Lockdowns in den Berichten nur wenig zu informieren, da die beiden letzten Verbandsrunden 2019/2020 und 2020/2021 abgebrochen wurden, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt. Lediglich ein sportliches Highlight gab es zu vermelden, da der Bezirkspokal 2020/2021 zu Ende gespielt werden konnte. Hier verlor die Frauenmannschaft des VfR nach einem denkwürdigen Finale knapp mit 9:8 im Elfmeterschießen gegen den SV Denkingen.

In seinem letzten Kassenbericht konnte Kassierer Joachim Kugler trotz der beiden Corona-Lockdowns einen gewachsenen Kassenbestand für 2020 vermelden, was auch daran lag, dass man für den Spielbetrieb weniger Geld aufwenden musste. Ein Problemfall war vor allem das Hauptspielfeld, dass sich Ende August 2020 durch die Hitze und einen Engerlingbefall in einem sehr schlechten, beinahe unbespielbaren Zustand befand.

Klausurtagung im Sommer

In seiner Klausurtagung im Sommer hatte der Vereinsvorstand beschlossen, seine Struktur anzupassen und die Verantwortung auf der höchsten Ebene auf drei Schultern, statt nur auf einer Schulter zu verteilen. Die dazu nötigen Anpassungen in der Satzung wurden vorgestellt und die daraus resultierende Satzungsänderung wurde einstimmig beschlossen.

Ergebnisse der Wahlen

Gemeinderat Roland Halder dankte als Vertreter von Bürgermeister Wolfgang Sigrist dem VfR Sauldorf für die geleistete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Nach der Entlastung leitete er auch die Neuwahlen, die folgendes Ergebnis brachte: Vorstand Finanzen ist Benedikt Schellinger, Vorstand Verwaltung Ulrike Rothengass und Vorstand Sport Pirmin Schellinger; die Leiterin Bereich Finanzen ist Mareike Axt, der Leiter Bereich Sport Mike Bockstart, die Leiterin Bereich Verwaltung Jana Boos, die Leiterin Bereich Veranstaltungen Verena Schober; Beisitzer Außenanlagen Martin Gabele, Beisitzerin Vereinsheim Manuela Liegmann, Beisitzer Onlinemedien Tobias Heidenberger, Beisitzer Finanzen Armin Kempter, Beisitzerin Veranstaltungen Karin Rebholz, Beisitzer Vereinsheim Verwaltung Roland Liegmann und Beisitzer Verwaltung Frederic Längle. Jan Moser, der zuvor in der Juniorenvollversammlung als Jugendleiter Sport gewählt wurde, wurde von der Versammlung als „Leiter Bereich Jugend“ bestätigt.

24 Jahren in Folge im Vorstand

Vorsitzende Ulrike Rothengass verabschiedete Joachim Kugler, der als dienstältestes Mitglied nach insgesamt 24 Jahren in Folge aus dem Vereinsvorstand ausschied. Seit 1997 gehörte er diesem an, sechs Jahre als Schriftführer, vier Jahre als zweiter Kassierer und 14 Jahre als Kassierer.

Langjährige Mitglieder geehrt

Mit der bronzenen Vereinsnadel (zehn Jahre) wurden in der Generalversammlung Verena Schober und Waldemar Moor geehrt, die goldene Vereinsnadel (40 Jahre) erhielten Edgar Jäger, Ronald Reutebuch und Roland Liegmann.