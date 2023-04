Durch Eigenarbeit der Vereinsmitglieder wurden beim Sauldorfer Tennisclub die drei Sandplätze für die neue Saison hergestellt. Bei guter Witterung ist die allgemeine Inbetriebnahme auf Samstag, 29. April ab 14.30 Uhr vorgesehen. Dies war anlässlich der jüngsten Hauptversammlung des Tennisclubs im Vereinsheim zu hören. Vorsitzender Achim Muffler begrüßte hierzu die anwesenden Mitglieder und Bürgermeister Severin Rommeler als Gast besonders. Über die Vereinstätigkeiten im Berichtsjahr 2022 informierte Schriftführerin Katharina Henkel und die finanzielle Situation des Vereins erläuterte Kassiererin Diana Stefan. Sportwart Oliver Bottenbruch konnte seinen Bericht kurzfassen, da der Verein im Berichtsjahr keine offizielle Mannschaft meldete und so nur interne Spiele zustande kamen. Ein beantragter Zuschuss für die Sanierung des Clubhauses, der vom Sportverein angestoßen wurde, ist zunächst abgelehnt worden, so der Bürgermeister in seinem Grußwort. Auch die Wahlen für den Vorstand wurden durch Bürgermeister Rommeler mit folgenden Ergebnissen geleitet: Für eine Amtszeit von zwei Jahren bleibt Achim Muffler Vorsitzender des Vereins ebenso Katharina Endreß als Schriftführerin. Oliver Bottenbruch stellte sein Amt als Sportwart zur Verfügung, das Günter Stecher übernahm. Als Vorstandsbeisitzerin hat Christa Riedmüller ihr Mandat verlängert und Ricci Babnik kam neu hinzu. Für ein weiteres Jahr wurden Karl-Heinz Sprenger und Paul Derksen als Kassenprüfer gewählt.

Für die angedachte Sanierung des nicht mehr bespielbaren Allwetterplatzes konnte der Verein noch keine Lösung finden. Die beschädigte gummierte Schicht soll zunächst in Eigenarbeit abgetragen werden und danach geprüft werden, ob eine Nutzung wieder möglich wird. Abschließende Termine für die geplanten Vereinsmeisterschaften, das Flutlichtturnier sowie das Sommerfest konnten noch nicht genannt werden. Das wöchentliche Jedermann-Tennis an den Dienstagabenden wird weitergeführt, ebenso das wöchentliche Herrentraining am Donnerstagabend.