Mutmaßlich ein technischer Defekt war die Ursache für den Brand einer Maschine am Montagfrüh gegen 5.20 Uhr bei einer Firma in der Waldsbergstraße in Sauldorf, informiert die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Sauldorf war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde bei dem Brand fglücklicherweise niemand.