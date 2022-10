von Sandra Häusler

Den Kochlöffel schwingt der Maurer und Plattenleger Friedel Gabele, der heute im schweizerischen Schaffhausen lebt, nicht jeden Tag. Aber wenn alljährlich die Feigen reif sind und es Zeit für Feigensenf wird, läuft er zur Hochform auf. „Das was ich gerne esse, koche ich auch gerne“, sagt der gebürtige Sauldorfer in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. 2001 ist Friedel Gabele mit seiner Familie von Sauldorf nach Schaffhausen gezogen.

Feigenbaum zum 40. Geburtstag

Video: Petra Gabele

In einem Urlaub lernte Friedel Gabele vor vielen Jahren die aromatischen Scheinfrüchte kennen und lieben. Zu seinem 40. Geburtstag wünschte er sich dann einen Feigenbaum für den heimischen Garten. Von etwa 70 Zentimeter Größe wuchs der Feigenbaum im Laufe der Jahre zu einem stattlichen Exemplar von knapp vier Metern heran. Der Feigenbaum liebt das milde und gemäßigte Klima des schweizer Munotstädtchens am Rhein und trägt mittlerweile alljährlich bis zu zehn Kilogramm Feigen. Der vierköpfigen Familie ist seit jeher wichtig, vielfältige Früchte und Gemüse, die im eigenen Garten heranwachsen, zu ernten und zu verarbeiten. Die Feigen hat die Familie in Vorjahren auch schon geviertelt und im Dörrautomaten getrocknet.

Zwei bis drei Mal Ernte möglich

Das sind die Grundzutaten für den Feigensenf, wie ihn Friedel Gabele herstellt. | Bild: Sandra Häusler

„Die Feige hat mehrere Fruchtfolgen und es gibt unterschiedliche Feigensorten“, erläutert Friedel Gabele gegenüber dem SÜDKURIER. Der Feigenbaum setze pro Saison zwei- bis dreimal Früchte an. „Meistens wird die dritte Fruchtfolge aufgrund der zunehmenden Kühle nichts mehr,“ erklärt Gabele in einem Gespräch mit dieser Zeitung. Der Zubereitungsaufwand für Feigensenf sei gering. Von den frisch geernteten, weichen, rotvioletten Feigen schneidet der Hobbykoch zunächst die Stielansätze ab und halbiert die Früchte.

So wird‘s gemacht

So sehen reife Feigen aus. Eigentlich verzehrt man bei Feigen die verborgenen Blüten und Samen, die feinen Kernchen. | Bild: Sandra Häusler

Die halbierten Feigen püriert Friedel Gabele für etwa 30 Sekunden auf hoher Stufe in der Küchenmaschine. Alternativ kann dazu auch ein Mix- oder Pürierstab verwendet werden. Dann gibt er den Gelierzucker zu der Masse hinzu und lässt das Ganze etwa fünf Minuten sprudelnd kochen. In der Zwischenzeit spült Friedel Gabele Gläser mit heißem Wasser aus, in die der fertige Senf gefüllt wird.

Alljährlich bereitet Friedel Gabele selbstgemachten Feigensenf aus den eigenen Feigen zu. | Bild: Sandra Häusler

Dann gibt er 200 Gramm mittelscharfen Senf in die Feigenmasse, später etwa 50 Milliliter Rotwein hinzu und 25 Milliliter Cointreau, ein Orangenlikör. Alternativ kann der Cointreau durch andere Orangenliköre ersetzt werden.

Senf für Salatsoßen

Friedel Gabele fügt den Rotwein hinzu. | Bild: Sandra Häusler

Den Feigensenf verwenden Friedel Gabele und seine Frau Petra unter anderem für die Zubereitung von Salatsoßen. „Er schmeckt super zu Raclette, Wurst und zu einer Käseplatte“, so Petra Gabele. Feigensenf passe hervorragend zu vielen Käsesorten wie Ziegenkäse, Camembert oder Blauschimmelkäse. Seine würzige Süße steht in einem geschmacksintensiven Kontrast zum pikanten Käse. Friedel Gabele verrät: “Ich kenne Einige, die den Feigensenf schon morgens mit auf den Frühstückstisch stellen oder mit Käse und Wurst essen.“

Noch heiß wird der Feigensenf in die heiß ausgespülten Gläschen abgefüllt. | Bild: Sandra Häusler

Ein selbst gemachter Feigensenf sei ein ideales Geschenk. Die alljährliche Feigensenf-Zeit ist für Friedel Gabele auch ein Grund, Freunde zu besuchen, um „anderen mit kleinen Dingen eine Freude zu machen,“ wie er verrät. Denn die Freude sei groß, wenn sich Friedel Gabele dann an sonnigen Herbsttagen auf seinem Motorrad auf Rundreise ins „Deutsche“ begibt und liebe Freunde mit einem Gläschen selbst gemachtem Feigensenf beglückt.

Der selbstgemachte Feigensenf schmeckt besonders gut zu Käse und Wurst. | Bild: Sandra Häusler

Die Feige gilt in vielen Kulturen als heilige Frucht. Feigen stammen aus Kleinasien und sind eigentlich keine richtigen Früchte, sondern Scheinfrüchte und gehören zur Gattung der Maulbeergewächse.

Mit dem Halbieren der Früchte öffnet sich der Blick ins Feigeninnere. Eigentlich werden die verborgenen Blüten und deren Samen, die vielen kleinen Körnchen, verzehrt. Das Aroma reifer Feigen ist herrlich saftig, ihre angenehme Süße mit den knusprigen Kernen ist ein Geschmackserlebnis.

Feigen enthalten Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Vitamine, verdauungsfördernde Enzyme und sättigende Ballaststoffe. Der Genuss von Feigen soll bei Verstopfung helfen.