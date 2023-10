In jüngster Jahresversammlung des Showtanzvereins haben die Vorsitzende Manuela Barmet und Stellvertreterin Tomke Dölker ein großartiges Vereinsjahr bilanziert, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Beide berichteten demnach, dass der Verein aktuell 80 aktive Tänzer und Tänzerinnen sowie 48 passive Mitglieder habe – unterm Strich also 128. Die Aktiven werden von zwölf Trainerinnen betreut, heißt es weiter.

Weiter berichtete Tomke Dölker, dass der Verein aktuell mitten im Projekt des eigenen Trainingsraums sei. Viele Arbeitsstunden wurden von Helfern in den Raum gesteckt, bei denen sich der Vorstand herzlich bedankte. Manuela Barmet berichtete vom zurückliegenden Show-Dance-Cup. 25 Tanzgruppen nahmen daran teil, den der Showtanzverein ausrichtete. Der Tag sei ein voller Erfolg gewesen. Mehr als 100 Helfer standen tatkräftig zur Seite, lobte Barmet.

Schriftführerin Miriam Liebherr erinnerte in ihrem Bericht samt vielen Bildern an die 24 Auftritte der vier Tanzgruppen sowie an die vielen sonstigen Vereinsaktivitäten, wie etwa den Spiel- und Spaßtag. Alicia Moser berichtete stellvertretend für Kassiererin Hannah Freudemann. Es sei deutlich geworden, dass der Verein finanziell gut aufgestellt sei. Lia Barmet und Jenny Schneble bestätigten als Kassenprüferinnen die Richtigkeit der Kasse. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte durch Daniel Faschian stellvertretend für Bürgermeister Severin Rommeler, der erst später zur Versammlung hinzustoßen konnte.

Im Anschluss kamen die Tänzerinnen und Tänzer zu Wort. Jede Gruppe bereitete im Voraus Plakate vor, mit denen sie sich kurz vorstellten. Auch durften sie erzählen, was Tanzen für sie überhaupt bedeutet. Im Zuge dessen bedankte sich die Beisitzerin Nadine Ehrenmann bei allen Trainerinnen für deren Engagement mit kleinen Geschenken.

Tomke Dölker verkündete, dass sie nach dem kommenden Vereinsjahr 2023/24 ihr Amt abgeben werde. Der Vorstand schaue nun voller Freude auf das kommende Vereinsjahr, so die Vorsitzende Manuela Barmet. Die Gruppen sind mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison, sind fleißig am Trainieren, Choreografien entwickeln, Kostüme entwerfen... Nach Lobes- und Dankesworten schloss Manuela Barmet die Versammlung, lud zum Beisammensein ein und bot die Möglichkeit, den künftigen Trainingsraum zu besichtigen.