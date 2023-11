Die drei Abteilungen der Freiwilligen Wehren der Sauldorfer Teilorte Boll, Krumbach und Bietingen trafen sich zur gemeinsamen Herbstschlussprobe. Die Abteilungswehren arbeiten und üben seit Jahren gemeinsam beim Feuerwehrhaus in Krumbach zusammen. Denn dort sind auch die Fahrzeuge und Gerätschaften stationiert.

Menschenrettung im Fokus

Als Übungsobjekt hatte man den landwirtschaftlichen Betrieb von Karl Muffler ausgewählt. Im etwas südöstlich von der Teilgemeinde Krumbach entfernten Sohlenmaierhof wird neben Tierzucht auch Biogas erzeugt. Darauf bezog sich das Übungsszenario. Es wurde angenommen, dass ein Defekt in einem Schaltraum einen Brand in der Maschinen-und Bergehalle verursacht und eine Panik bei den Mitarbeitern ausgelöst hatte, wobei mehrere Personen verletzt wurden. Deshalb stand die Menschenrettung auch im Mittelpunkt der Übung. Unter der Gruppenführung von Erwin Muffler aus Krumbach sowie Florian Erne und Lukas Bertsche aus Bietingen waren drei Gruppen beim Rettungseinsatz, wobei auch schweres Gerät angehoben werden musste.

Die Brandwasserversorgung stand unter Führung von Abteilungskommandant Reinhard Brucker. Über den Überflurhydranten wurde das Löschwasser gefördert und binnen fünf Minuten verlegten die Wehrmänner rund 180 Meter Schlauchleitungen bis zum Einsatzbefehl „Wasser marsch“. Erstmals kam auch die neue Tragkraftspritze TS 10/1500 sowie die im Feuerwehrfahrzeug fest verankerte Spritze zum Einsatz, die das nötige Wasser über B-Leitungen zu 6 C-Verbindungen mit Strahlrohren führten. Damit konnten die Wehrmänner eine sogenannte Riegelstellung um das Objekt zur wirksamen Brandbekämpfung bilden. Den Mannschaftstransportwagen nutzte Einsatzleiter und Kommandant Florian Löffler als Leitstelle. Hier wurden alle Informationen der Gruppenführer zusammengetragen.

Zahlreiche Besucher verfolgten die Herbstschlussübung der drei Abteilungswehren. Unter den Gästen waren der Feuerwehrkreisverbandsvorsitzende Friedrich Sauter, Kommandant Benedikt Stump aus Leibertingen sowie Bürgermeister Severin Rommeler und die Ehrenkommandanten Berthold Reichle und Josef Brütsch. Der Krumbacher Abteilungskommandant Dominik Gross moderierte die Übung und informierte die Zuschauer über den Ablauf, wobei insgesamt 60 Feuerwehrmänner im Einsatz waren.

Die im Gasthaus „Adler“ in Krumbach stattfindende Übungsbesprechung wurde vom Fanfarenzug der Feuerwehr unter Leitung von Thomas Vögtle eröffnet. Hier erläuterte Dominic Gross nochmals den Übungszweck sowie deren Verlauf. Sein besonderer Dank galt Jan Riegger, Thomas Schafheitlin und Florian Meier, die sich um die Planung gekümmert hatten, ebenso Karl Muffler für die Bereitstellung des Übungsobjekts. Die große Zuschauerzahl wertete Gross als Vertrauensbeweis der Bürger in die Feuerwehr. Den Dankesworten schloss sich auch Einsatzleiter und Gesamtkommandant Florian Löffler an, der die Art und Weise der künftigen Einsatzleitungen mit der Erstellung bestimmter Einsatzdokumente erläuterte. Bürgermeister Severin Rommeler war es gleichfalls ein Bedürfnis, sich bei Abteilungskommandant Dominik Groß für dessen Moderation sowie allen beteiligten Wehrleuten für ihren Einsatz zu bedanken und lobte den guten Ausbildungsstand der Abteilungswehren.