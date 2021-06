von Sk

In Boll, einem Teilort der Gesamtgemeinde Sauldorf, öffnet ab sofort ein Testzentrum. Dieses befindet sich im alten Rathaus in Boll. Geöffnet hat das Testzentrum dienstags von 18 bis 19 Uhr, freitags von 17 bis 18.30 Uhr, samstags von 16 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10 bis 11 Uhr.

Um den Ablauf zu vereinfachen können Smartphone-Nutze die App „free2pass App“ aus dem Apple-Store für iPhones oder dem Google-Play-Store für Android-Smartphones herunterladen. Nach der Anmeldung können sich Interessierte beim Testzentrum anmelden und erhalten das Testzertifikat bequem per E-Mail.