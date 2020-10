von Pia Matheis

Der Narrenverein Krumbach besucht normalerweise die benachbarten Zünfte bei ihren Narrentreffen, 2021 wären dies Leibertingen, Hoppetenzell, Rengetsweiler und Meßkirch gewesen. Diese haben jedoch alle bereits ihre Narrentreffen für die kommende Fasnet abgesagt. „Dies ist verständlich“, sagt Claudia Symanzik, Vorsitzende des Narrenvereins Krumbach, da man momentan noch nicht weit planen könne.

Claudia Symanzik | Bild: Pia Matheis

Auch bei der Planung der eigenen Dorffasnet inklusive närrischem Treiben durch den Ort am Schmotzige, der Vorstellung der Narreneltern und dem bunten Abend am Fasnetssamstag müsse man noch abwarten. „Jeder geht anders mit der Situation um, deshalb ist es echt schwierig“, erklärt Symanzik.

Noch offen ist auch, ob es 2021 eine närrische Heirat in Krumbach geben wird. Unser Bild zeigt die Krumbacher Narreneltern Lena Muffler und Tobias Meier in der Kutsche während der Fasnet 2020. | Bild: Bernd Schwarz

Auch beim Showtanzverein Sauldorf, der seine Hauptsaison ebenfalls während der Fasnetsmonate hat, wurden bereits erste Auftritte abgesagt. Unter normalen Umständen haben die vier Tanzgruppen zwischen Januar und März fast jedes Wochenende Termine.

Ungewissheit für Showtanzgruppen

Bei vielen Wettbewerben, die ebenfalls jedes Jahr zum Programm der Showtanzgruppen gehören, habe man zwar noch keine Rückmeldungen was Veranstaltungen angehe, doch stelle sich im Moment die Frage, wie diese überhaupt stattfinden können, erklärt Melanie Schatz, stellvertretende Vorsitzende des Showtanzvereins. Schließlich seien die Wettbewerbe sonst immer in gut besuchten Hallen abgehalten worden.

Planung bis jetzt sehr vage

Da die Tänze vorbereitet werden müssen, sei es für die Gruppen so langsam an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Wie die ausfällt, bleibt laut Schatz jeder Gruppe selbst überlassen. Während manche regelmäßig Treffen veranstalteten, um die Gruppendynamik zu erhalten, gehe es in anderen nun mit den Proben los, wenn auch in kleinerer Form und mit weniger Mitteln. Man stelle sich darauf ein, dass die Fasnet 2021 stattfinden werde, jedoch anders als bisher, weshalb auch die Planung bis jetzt noch sehr vage sei.

Bichtlinger Wassergoischter wollen wenigstens den Kindern ein bisschen Fasnet ermöglichen

So steht es auch um die Planung der Dorffasnet bei den Bichtlinger Wassergoischtern. Sie wollen zwar versuchen, ihren bunten Abend unter Corona-Bedingungen möglich zu machen, da sie 2021 das 25-jährige Bestehen feiern. „Jedoch wird man natürlich, wenn es nicht anders möglich ist, alles absagen,“ erklärt Nico Sugg, Vorsitzender der Wasserhexen. Man werde aber auf jeden Fall nach Möglichkeiten schauen, wenigstens den Kindern ein bisschen Fasnet zu ermöglichen und die Tradition aufrechtzuerhalten.

Trotz Pandemie und Planungsunsicherheit alle Hände voll zu tun

Trotz der Unsicherheit bei den Planungen haben die Mitglieder des Narrenvereins die Corona-Zeit genutzt und zum Beispiel den Hexenraum gestrichen. Daneben gibt es noch genug weitere Vorbereitungen zu treffen, selbst wenn die Fasnet nicht stattfindet. Die Wassergoischter bekommen nämlich neben den Wasserhexen eine weitere Häsgruppe, eine zweite Hexengruppe, die Familienhexen.

Durbestecher sammeln Ideen für coronakonforme Fasnet

Der Sauldorfer Narrenverein Durbestecher kommt um Schwierigkeiten bei der Planung ebenfalls nicht herum. Da der Narrenverein in der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee organisiert ist, richten sich die Verantwortlichen nach den Vorgaben für die Mitgliedszünfte, erklärt Vorsitzender Thomas Deschler.

Thomas Deschler | Bild: privat

Die Narrenvereinigung hat jetzt in Abstimmung mit den Mitgliedszünften alle Narrentreffen innerhalb der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee abgesagt. Die Veranstalter erarbeiten derzeit Konzepte für kleinere Formate, die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen möglich sein könnten.

„Ganz aufgegeben haben wir die Fasnet 2021 definitiv noch nicht und werden alles daran setzen, sie in jedweder Form zu organisieren“, versichert Deschler. Narren seien eben hoffnungslos optimistisch. Zusammen mit den Mitgliedern wolle man Ideen entwickeln.