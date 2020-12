von Hannah Senftleber

Für den normalen Spaziergänger erscheint er oft gesund und wie eh und je zu wachsen, doch die Zahlen und Prognosen des Fachbereichs Forst sprechen eine deutliche Sprache: der Wald ist geschwächt und in einigen Teilen stark beschädigt. Der Fachbereichsleiter des Landkreises, Stefan Kopp, zeigte zusammen mit Förster Steffen Knaus in der letzten Sauldorfer Gemeinderatssitzung auf, wie sich die örtlichen Waldgebiete verändert haben und wie sich das Forstwirtschaftsjahr 2021 entwickeln könnte. Gerade für die Gemeinde Sauldorf, deren Haupteinnahmequellen unter anderem der Verkauf von Holz ist, stellte der Vortrag eine wichtige Grundlage zur Haushaltsplanung 2021 dar.

Fichte und Buche stark betroffen

Aus dem detaillierten Waldzustandsbericht ging hervor, dass die beiden Hauptbaumarten Fichte und Buche einen überdurchschnittlichen Nadel- beziehungsweise Blattverlust vorzuweisen haben. Insbesondere die Buche, die dieses Jahr ihr schlechtestes Schadjahr hatte, bewegt sich bereits seit 2004 deutlich über dem Durchschnitt. Diese Daten lassen sich auch überregional anwenden, da der Klimawandel und die mit einhergehenden, sich häufenden Dürreperioden nicht nur ein lokales Problem sind. In ganz Baden-Württemberg sind bereits über 50 Prozent der Waldflächen von jeweils Buche, Eiche und Esche mittelstark bis stark geschädigt. Wie Kopp in seinem Bericht berichtete, sei der verhältnismäßig geringe Käferholzanfall von etwa 10 000 Festmetern in Relation zu den hohen Sturmschäden von knapp 40 000 Festmetern im Landkreis Sigmaringen überraschend.

Holzmarktpreis lag deutlich unter Niveau

Doch Stefan Kopp gibt keine Entwarnung. Man befinde sich aktuell in einer „relativ labilen Situation“, die neben dem regionalen Waldbild natürlich auch den Holzmarktpreis beeinflusst, so der Fachbereichsleiter. Wie die Sauldorfer Verwaltung dieses Jahr bereits schmerzlich feststellen musste, lag der Holzpreis diesen Sommer deutlich unter Niveau. So bekam man für das Käferholz der Fichte gerade einmal 40 Euro pro Festmeter. Ein Preis, so niedrig wie die letzten 20 Jahre nicht für Holz dieser Qualität. Allerdings habe sich die Preislage gegen Ende des Jahres wieder etwas stabilisiert und sollte dieses Niveau auch so halten können, wie Kopp dem Gremium erklärte.

Fördermöglichkeiten vorgestellt

Dass eine Holzernte wie dieses Jahr, die für Sauldorf hauptsächlich aus Sturm- und Käferholz bestand, teuer ist, scheint auch das Land zu Kenntnis genommen zu haben. So stellte Stefan Kopp in seinem Vortrag neben den weniger erfreulichen Zahlen auch neue Fördermöglichkeiten vor, die das Land ins Leben gerufen hat, um Gemeinden dabei zu unterstützen die Folgen der Extremwetterereignisse abzumildern. So gibt es nun Aufarbeitungshilfen für Schadholz von 6 Euro je Festmeter. Diese Förderung hat Sauldorf bereits in Anspruch genommen und für dieses Forstwirtschaftsjahr 20 000 Euro erhalten. Des Weiteren erhielt die Gemeinde 2000 Euro für den Transport des Holzes in ein anerkanntes Lager und weitere 3000 Euro für Borkenkäfermonitoring.

Das Land Baden-Württemberg hat sich außerdem dazu entschieden, Naturschutzmaßnahmen im Wald zu fördern. Wie Steffen Kopp dem Gemeinderat gegenüber erklärt, sei dies eine „tolle Sache“, um auch auf freiwilliger Basis zum Erhalt des Ökosystems Wald beizutragen. In Anspruch genommen werden, können hier beispielsweise Förderungen zum Erhalt von Altbäumen, Habitatbaumgruppen oder lichten Wäldern.

Ziel ist „förderfähige“ Bäume auszuweisen

Für Förster Steffen Knaus, der unter anderem für die Sauldorfer Waldstücke zuständig ist, sei, neben dem Pflanzen von Fichte, Lerche und Douglasie, in Anbetracht der neuen Fördermöglichkeiten ein Ziel für kommendes Jahr „förderfähige“ Bäume auszuweisen. Denn auch er gehe eher mit einer pessimistischeren Erwartungshaltung in das neue Forstwirtschaftsjahr. Zwar sind höhere Einnahmen als dieses Jahr zu erwarten, zumal die Gemeinde noch eine einmalige Nachhaltigkeitsprämie von 50 000 Euro in 2021 erhalte, doch aus der momentanen Situation heraus könne man nicht mit Abschlüssen wie zu Hochpreiszeiten rechnen.

Plus von nur 32 000 Euro

Die Finanzdaten betreffend, erwartet Knaus in 2021 Ausgaben von rund 233 000 Euro, was einer leichten Erhöhung von etwa 20 000 Euro zum Vorjahr entspräche. Jedoch wird auch mit einem höheren Gewinn als dieses Jahr gerechnet. Mit einem Plus von 32 000 Euro und dem damit schlechtesten Ergebnis seit zehn Jahren schließt die Gemeinde dieses Jahr ab. Für 2021 rechnet der Förster mit einem Gewinn von 83 000 Euro, der die Sauldorfer Haushaltskasse etwas entlasten könnte.