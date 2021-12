Sauldorf vor 1 Stunde

Rück- und Ausblicke: Sauldorfs Bürgermeister freut sich über die große Hilfsbereitschaft

Nicht nur der Brand im Sägewerk in Boll hat Sauldorfs Bürgermeister bewegt. Große Projekte wie die Eröffnung der Biberbahn und die Erschließung des Baugebiets „Letten“ standen in diesem Jahr an.