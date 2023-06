Wegen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein junger Mann geschildert hat, in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr in der Falltorgasse unvermittelt angegriffen worden zu sein. Der Mann war vom Raster Frühlingsfest in Richtung Walder Straße unterwegs, als sich ein Unbekannter von hinten genähert haben und ihm mehrmals ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Verletzte erstattete später Anzeige, der Täter und die näheren Umstände sind bislang unbekannt. Das Polizeirevier Sigmaringen bittet daher Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben und Angaben zum Hergang und möglichen Beteiligten machen können, sich unter Tel. 07571 1040 zu melden.