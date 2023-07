Zwar hat der neue Kindergarten Sonnenwirbel in Sauldorf-Krumbach bereits seit November vergangenen Jahres den Betrieb aufgenommen, die offiziellen Feierlichkeiten aber waren noch ausgestanden. Sie wurden am Wochenende nachgeholt. Am Freitag hatten die Kindergartenleitung und Sauldorfs Bürgermeister Severin Rommeler zur offiziellen Eröffnung der gemeindeeigenen Kindereinrichtung eingeladen. Am Sonntag präsentierten sich der Kindergarten und seine Mitarbeiter bei einem Tag der offenen Tür. „Mit dem neuen Angebot gelingt es der Gemeinde, gerade auch für junge Familien attraktiv zu sein“, sagte Severin Rommeler bei der Eröffnungsveranstaltung. Das Ergebnis könne sich sehen lassen, lobte er darüber hinaus den neuen Kindergarten, der ursprünglich als Provisorium geplant war.

Weil es in der Gesamtgemeinde Sauldorf bereits seit einiger Zeit großen Bedarf an Kindergartenplätzen gibt und die Räumlichkeiten im einzigen Kindergarten St. Sebastian ausgeschöpft sind, entschieden Bürgermeister, damals noch Wolfgang Sigrist, und Gemeinderat vor zwei Jahren, dass zunächst in Krumbach ein Kindergarten-Provisorium entstehen soll, bis klar ist, wo in der Gemeinde ein Kindergartenstandort langfristig Sinn macht. Doch am Ende musste für die Interimslösung so viel Geld in die Hand genommen werden, dass man beschloss, dass in der ehemaligen Gewerbe-Immobile in Krumbach dauerhaft ein Kindergarten eingerichtet werden soll.

Der Kindergarten Sonnenwirbel bietet seit dem Umbau acht Krippenplätze an. Die Regelgruppe kann aktuell von 17 Kindern besucht werden, wobei der Kindergarten in Krumbach eine Besonderheit aufweist: Sechs Plätze sind für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf reserviert. In der integrativen Kindergartengruppe finden Kinder mit Entwicklungsverzögerung oder auch körperlicher Beeinträchtigung individuelle Unterstützung. Schon jetzt ist der Kindergarten laut Leiterin Ingrid Hog ausgelastet. Neue Kinder können voraussichtlich erst Ende des Jahres aufgenommen werden, wenn wie geplant die dritte Gruppe eröffnet wird.

„Das inklusive Konzept ist eine Bereicherung für uns, aber auch für die gesamte Region“, sagte Bürgermeister Rommeler am Sonntag während der Begrüßung zum Tag der offenen Tür. Der ehrenamtliche Kindergartengeschäftsführer Christian Walter versorgte die Gäste mit Zahlen und Fakten rund um das Bauprojekt. So beschrieb Christian Walter etwa die Herausforderung beim Umbau der Immobilie durch Lieferengpässe und Preissteigerungen beim Baumaterial. „2022 war ein hartes Jahr auf dem Bau“, beschrieb der ehemalige Gemeindemitarbeiter die Situation. Rund 850.000 Euro hat laut Christian Walter das gesamte Bauprojekt gekostet. „Wir sind ganz gut im Kostenrahmen geblieben“, meinte er in Bezug auf die ursprünglich einmal veranschlagten Umbaukosten von 800.000 Euro.

„Das Gebäude hat seine Bestimmung als Kindergarten gefunden“, sagte die Leiterin Ingrid Hog hinsichtlich der Tatsache, dass vor dem Kindergarten einmal ein Elektrikerbetrieb und eine Bäckerei in der Immobilie untergebracht waren. Nicht nur der Name Sonnenwirbel mache den Kindergarten zu etwas außergewöhnlichem, sondern auch die vielen tollen Kinder, die sehr hilfsbereiten Eltern, die tolle Unterstützung durch die örtlichen Vereine sowie die herzliche Aufnahme und die großartige Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Nach so viel Lob der verschiedenen Rednerinnen und Redner für den gelungenen Kindergartenumbau durften die zahlreich erschienenen Gäste diesen ausführlich inspizieren und sich anschließend bei Grillwurst sowie Kaffee und Kuchen stärken. Die Bewirtung hatten die Krumbacher Burggeister des Narrenvereins übernommen, für die musikalische Unterhaltung bei der Veranstaltung sorgte der Musikverein Krumbach.