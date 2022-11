Sauldorf vor 8 Stunden

Nur ein Dauerkandidat steht auf dem Wahlzettel für die Bürgermeisterwahl in Sauldorf

Drei ernsthafte Bewerber treten zur Wahl in der 2600-Einwohner-Gemeinde im Kreis Sigmaringen an. Gewählt wird am 4. Dezember ein Nachfolger von Wolfgang Sigrist. Ein Wahlpodium des SÜDKURIER gibt‘s am 28. November.