Um Strom, der beispielsweise aus Windparks im Norden Deutschlands stammt, zuverlässig in den Süden der Republik transportieren zu können, müssen in der Region teils noch aus den 1930er-Jahren stammenden Strommasten und -leitungen erneuert werden. Dies gilt auch für die Stromtrasse von Herbertingen über Pfullendorf nach Sauldorf. Für diesen Abschnitt ist das Unternehmen Amprion zuständig. Ab Sauldorf verläuft die Trasse weiter an den Hochrhein. Mit dem Neubau werde die Versorgungssicherheit am Hochrhein gewährleistet. Die Leitung soll bis spätestens 2032 fertiggestellt werden.

Kommunale Gremien wurden, wie etwa der Sauldorfer Gemeinderat, beziehungsweise werden von Amprion informiert. Der Technische Ausschuss des Pfullendorfer Gemeinderats wird sich beispielsweise während seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 8. Februar, mit den Amprion-Plänen auseinandersetzen.

Neues Umspannwerk nötig

Das Vorhaben Hochrhein umfasst nach Angaben von Amprion den Neubau und die Modernisierung mehrerer Umspannanlagen sowie den Ersatzneubau von Freileitungen auf einer Strecke von 140 Kilometern. Ein großer Teil der Masten muss erneuert werden. Der 40 Kilometer lange Abschnitt der Stromtrasse im Kreis Sigmaringen, für den Amprion zuständig ist, führt von Herbertingen über Hohentengen und Bad Saulgau nach Ostrach und von dort aus über Pfullendorf über Wald nach Sauldorf. Im Bereich zwischen Pfullendorf und Wald wird das Unternehmen TransnetBW ein neues Umspannwerk bauen. Einen Standort dafür wird noch gesucht.

Mike Dokter, bei Amprion zuständiger Projektleiter, geht davon aus, dass im Zuge des Neubaus weniger Masten nötig sind als bisher. Dies sagte er in einem Pressegespräch. Bisher stehen 142 Masten, die eine Höhe von 45 Metern haben. Die neuen Masten werden zwischen 50 und 65 Metern hoch sein. Über die durch die bestehende Stromtrasse hinausgehende Einschnitte, etwa in Wälder, erwartet Dokter nicht. Wohl nur geringfügige Änderungen werde es geben. Projektsprecher Jörg Weber erwartet angesichts des Neubaus keinen Widerstand aus der Bevölkerung, wie er gegenüber dem SÜDKURIER sagte, denn die zu erneuernde Freileitung bestehe ja bereits.

600 Millionen Euro werden investiert

Da die Transportkapazität der Leitungen nicht mehr ausreiche, um die steigenden Anforderungen an das deutsche Stromnetz zu bewältigen, sei der Neubau nötig. Die neue Leitung soll daher künftig zwei leistungsfähigere 380-Kilovolt-Stromkreise führen. Der Bau bis zum Hochrhein betrifft Umspannanlagen und Leitungen im Eigentum von Amprion und TransnetBW. Daher setzen die beiden Übertragungsnetzbetreiber das Vorhaben gemeinsam um und teilen sich die Verantwortung für die unterschiedlichen Genehmigungsverfahren räumlich auf. Das Investitionsvolumen liegt voraussichtlich insgesamt bei rund 600 Millionen Euro.

Verhandlungen mit Grundeigentümern

Amprion übernimmt das Planungs- und Genehmigungsverfahren im Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen und verantwortet den Ersatzneubau des Abschnitts von der Umspannanlage Herbertingen bis zum Punkt Boll in Sauldorf. Das Unternehmen plant, den Ersatzneubau weitgehend in der bestehenden Trasse als Freileitung umzusetzen. Dadurch sollen Eingriffe für Mensch und Umwelt minimiert werden. Projektleiter Mike Dokter erläutert den Planungsstand: „Die Masten werden wegen der heutigen technischen Anforderungen an die Bodenabstände höher, können jedoch in der Folge weiter auseinander stehen. Dadurch verringert sich die Anzahl der Masten. Technische Details haben wir aber zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht festgelegt.“ Verhandeln wird Amprion mit den Grundeigentümern, über deren Flächen die Freileitungen verlaufen. Neue Verträge über Entschädigungszahlungen seien nötig, so der Projektsprecher gegenüber dem SÜDKURIER.

Der Zeitplan für das Projekt

Ende 2021 hat Amprion beim RP Tübingen den Verzicht auf ein Raumordnungsverfahren beantragt. Dies ist möglich, wenn die Nutzung einer bestehenden Trasse geplant ist. Ab Februar dieses Jahres wird mit nötigen umweltfachlichen Kartierungen begonnen. Das formelle Genehmigungsverfahren beginnt ab 2026. Ab 2028 könnte gebaut werden. Im besten Fall könnte die neue Stromleitung im Jahr 2030 in Betrieb genommen werden. Amprion geht aber eher von 2032 aus.

