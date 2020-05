Nach der Zoll-Razzia Anfang Januar beendet Hermes die Zusammenarbeit mit seinem Subunternehmer. Das Gebäude im Industriegebiet am Maienberg im Sauldorfer Ortsteil Krumbach steht zum Verkauf.

Das Hermes-Depot am Maienberg in Krumbach ist verwaist. Die vielen weißen Lieferwagen, die den Ortseingang am Industriegebiet prägten, sind seit April verschwunden. Zurückgeblieben sind zwei abgemeldete Fahrzeuge und ein leeres Gebäude. Ein Plakat