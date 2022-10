von Uwe Steinbächer

Im Blickfeld steht die Feier des 100-jährigen Bestehens des Musikvereins Rast im kommenden Jahr, wie es sich bei der Versammlung im Landgasthof Löwen herauskristallisierte. Ebenso galt es, die Mitglieder des Vorstandes zu wählen. Die wenigen Änderungen bei der Besetzung der Ämter sprechen für Kontinuität in der Vereinsarbeit. Dass beim Musikverein wie beim Musikförderverein alles in Ordnung ist, zeigt das Ergebnis: Mit Marion Matheis (für Marie Beck) als neuer Jugendleiterin und Carmen Matheis (für Kerstin Schmid) als neuer Schriftführerin wechseln zwei junge neue Vorstandsmitglieder vom Förder- in den Hauptverein. In ihren Ämtern wurden Philipp Bischof als Vorsitzender und Christoph Beck als sein Stellvertreter bestätigt. Nathalie Faschian bleibt Kassiererin. Und Thomas Schmid leitet weiter den Musikförderverein.

Die Corona-Pandemie hatte auch für die Raster Musiker massive Einschnitte im Vereinsleben zur Folge. Tatenlos waren sie dennoch nicht, auch wenn relativ wenig über das Vereinsjahr 2020/21 zu berichten war. Noch nie hätte es so wenige Proben in geschlossenen Räumen gegeben, so der Vorsitzende: Von 14 Proben fanden neun in der Sporthalle statt und fünf im Freien. Immerhin konnte nach einer Phase mit Probedirigaten mit Rosa Benz eine neue Dirigentin unter Vertrag genommen werden. Die junge, engagierte Dirigentin will den Verein musikalisch voranbringen und hat schon eigene Ideen eingebracht. Der Abschied von ihrem Vorgänger Szabolcs Szemy Hatvani und ein Kameradschaftsabend waren zwei der Vereinsveranstaltungen, die stattfinden konnten.

Thomas Schmid, Vorsitzender des Musikfördervereins, und Jonas Häuptle, neben Marie Beck einer der Jugendleiter, berichteten von der erfolgreichen Bewerbung beim Ideenwettbewerb „Engagement stärken“. Dagegen konnten keine musikalischen Prüfungen abgelegt werden.

Aktuell konnten die Raster Musiker wieder ihr Frühlingsfest ausrichten. „Vier großartige Festtage mit Stimmung, guter Laune und Blasmusik“, so das Resümee des Vorsitzenden Philipp Bischof. Das Jahreskonzert soll es 19. November geben, die Proben dafür laufen gut.

2023 steht dann das Jubiläum an. Zentraler Programmpunkt wird das Bezirksmusikfest in Rast sein. „Bleibt dabei, zieht mit, dann kriegen wir das gestemmt“, so der Vorstand.