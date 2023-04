Gleich zwei Hauptversammlungen für das Geschäftsjahr 2022 wurden am vergangenen Wochenende im Landgasthof Löwen in Rast abgehalten: den Anfang machte der Musikförderverein, gefolgt vom Musikverein (MV) Rast, der in diesem Jahr Jubiläum feiert. Das Vereinsjahr war für beide erfolgreich und auch die Finanzen geben keinen Anlass zur Sorge. Einnahmen wurden investiert, beispielsweise in Weiterbildungen sowie für den Kauf von Tablets und Whiteboards. Der Vorstand des Musikfördervereins wurde neu gewählt, wobei hier alles beim Alten blieb. Thomas Schmid ist Vorsitzender, Sina Poferl seine Stellvertreterin. Die Kasse führt Nathalie Faschian, Eileen Halder ist Jugendleiterin und Sarah Halder Schriftführerin.

Der Musikverein Rast Im April 1923 gründeten Josef Hänsler, Josef Schad, Theodor Häuptle, Bernhard Alber, Josef Rothmund und Konrad Renz den Musikverein. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 kam das Musizieren zum Erliegen. Nach dem Krieg begann ein mühsamer Wiederaufbau. Die Zahl der Aktiven erreichte Mitte/Ende der 1980er Jahre einen Spitzenstand von 55 und liegt heute bei etwa 50 Musikern. Seit Oktober 2021 hat die Kapelle mit Rosa Benz eine junge, engagierte Dirigentin. Sie übernahm das Amt von Szabolcs Hatvani (Szemy), der die Kapelle von 2012 bis Ende 2020 leitete.

Lob für die Jugendarbeit des Musikvereins

Bürgermeister Severin Rommeler übernahm die Entlastung. Er lobte insbesondere die Jugendarbeit und was die Vereine leisten, um junge Menschen zum Musizieren zu motivieren. So wurden unter anderem Flyer zur Nachwuchsgewinnung entworfen. Es fanden Instrumentenvorstellungen und Ideenwettbewerbe für die Teilnahme am Projekt zur Förderung des Ehrenamts im ländlichen Raum statt. Ein Bestandteil der Jugendkampagne war die Musik AG in der Auental-Schule. „Das kam gut an“, sagte Musikvereinsvorsitzender Philipp Bischof. „Zusammen mit unserer Dirigentin Rosa Benz haben die Kinder gesungen, zu Musik gemalt und Instrumente kennengelernt. Ob wir die AG wieder anbieten können, wird sich noch herausstellen.“

Das Vereinsleben kam nach Corona wieder in Schwung

Mit den Wegfall der Coronabeschränkungen kam das musikalische Leben wieder in Schwung. Nach der Corona-Zwangspause gingen unter 3G-Regeln am 11. März 2022 die Musikproben wieder los. Im Mai freuten sich die Musiker über ihren ersten offiziellen Auftritt beim Feuerwehrfest in Buchheim. Über die Durchführung des mehrtägigen Frühlingsfestes im Juni wurde abgestimmt und die Veranstaltung entpuppte sich nach vier Jahren Pause als voller Erfolg. „Es war ein Superfest“, fasste es Philipp Bischof zusammen. Ein weiterer Höhepunkt war das Jahreskonzert im November, das erste seit 2019 und zum ersten Mal unter der Leitung der neuen Dirigentin Rosa Benz.

Der neu gewählte Vorstand des Musikfördervereins Rast im Jubiläumsjahr zum 100-jährigen Bestehen (von links): die Beisitzer Luisa Hipp und Leon Stadler, Vorsitzender Thomas Schmid, Jugendleiterin Eileen Halder, Schriftführerin Sarah Moser und die stellvertretende Vorsitzende Sina Poferl. Bild: Kirsten Johanson | Bild: Johanson, Kirsten

Große Jubiläumsfeierlichkeiten in Rast

2023 ist das Jubiläumsjahr des MV Rast, der Verein wird 100 Jahre alt. Das Bezirksmusikfest im Rahmen des Frühlingsfestes vom 3. bis 7. Juni wirft seine Schatten voraus. „Das Bezirksmusikfest mit Gesamtchor und Festzug wird sicher eine tolle, aufregende Sache“, so Bischof. Die Damen haben mittlerweile ihre neue Uniform bekommen, die Festschrift soll bis zum Festakt am 15. April im Bürgerhaus fertig sein. Für den 7. Oktober hat der MV Rast ein Jahresausflug geplant. Auf das Jubiläumskonzert im November dürfen die Zuhörer schon jetzt gespannt sein. Dazu wurde ein Komponist beauftragt, einen Festmarsch zu komponieren, der beim Konzert uraufgeführt werden soll. Mag sein, dass der Verein bis dahin seine erste Vereinsfahne erhält, Entwürfe hierfür lagen auf den Tischen. Auch die Jungmusikanten haben in diesem Jahr viele Auftritte, wie Jugendleiterin Marion Matheis mitteilte. Sie werden beim Vatertagsfest in Krumbach, beim Feuerwehrfest in Bichtlingen, beim Feierabendhock in Rast und beim Gassenfest in Sauldorf spielen.