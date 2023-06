Die Musikkapelle Sauldorf lädt am Sonntag, 25. Juni, und Montag, 26. Juni, zu ihrem Gassenfest in Sauldorf ein. Ab 11 Uhr spielt der Musikverein Göggingen zum Frühschoppen auf, es folgen Konzerte der Stadtkapelle Meßkirch und ein Ausklang mit dem Musikverein Schwandorf. Am Montag findet ab 17 Uhr der traditionelle Feierabendhock mit der Jugendkapelle Sauldorf-Wald sowie der Musikkapelle Krauchenwies statt. Für die kleinen Gäste gibt es einen Riesensandkasten und natürlich fährt auch wieder das Gassenzügle, das wieder seine Runden drehen wird. An beiden Tagen ist jeweils ab 17 Uhr die Cocktailbar geöffnet.