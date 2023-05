Gute Laune, viel Blasmusik und ein Oldtimer-Treffen verspricht das Musikfest in Bichtlingen. Die Musikkapelle Wasser richtet es von Samstag, 20. Mai bis Montag, 22. Mai im beheizten Festzelt auf dem Vorplatz der Kirche in Bichtlingen aus, wie der Verein mitteilt. Am Samstag gibt es ab 19 Uhr zum Festauftakt Blasmusik mit den Laizer Musikanten. Im Anschluss wird DJ Rabbit für Stimmung an der Bar sorgen und die beliebte Partynacht in Bichtlingen einläuten.

Frühschoppenkonzert am Sonntag

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag wird vom Musikverein Vilsingen gespielt. Am Nachmittag folgen die Musikkapellen Ablach und Krumbach. Ganztägig können am Sonntag beim Oldtimer-Treffen historischen Fahrzeuge bestaunt werden. Für Teilnehmer des Treffens gibt es Getränkegutscheine.

Beliebtes Entenrennen beim Feierabendhock

Zum Feierabendhock am Montag spielt die neu gegründete Jugendkapelle Sauldorf/Wald. Im Anschluss spielt der Musikverein Rengetsweiler. An beiden Tagen können Lose für das sechste Badeentenrennen gekauft werden. Das Rennen wird am Montag im Rahmen des Feierabendhocks auf der Ablach stattfinden. Wie bei den früheren Rennen werden die kleinen Plastiktiere mithilfe eines Teleskopschaufelladers zum Startplatz gebracht und dann der Strömung in der Ablach überlassen. Wie jedes Jahr können attraktive Preise gewonnen werden.