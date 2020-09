Der Garten von Familie Brünsing ist für Mensch und Tier gleichermaßen eine Oase. Denn neben dem Ehepaar Christine und Christian und den Töchtern Julia und Laura fühlen sich hier die Hunde Sam und Bella wohl, vier Katzen und mehrere Schildkröten. Im vier mal drei Meter großen Teich tummeln sich nicht nur Goldfische und Koi, sondern auch ein Frosch, dessen bevorzugter Sonnenplatz ein Spielzeugboot aus Plastik ist.

Im Teich tummeln sich Koikarpfen und Goldfische und auch ein Frosch fühlt sich darin heimisch. | Bild: Johanson, Kirsten

Gartentipps von Christine Brünsing Gießen und Düngen „Ich gieße immer am Abend mit nicht zu kaltem Wasser und zum Düngen verwende ich Brennnessel-Jauche.“ Tomaten Braun-beige verfärbte Tomaten deuten auf Blütenendfäule und Calciummangel hin. Christine Brünsing gibt dann Schüßler-Salz ins Gießwasser. Flamingobaum Die Harlekinweide mit ihren bunt panaschierten Blättern ist als langsam wachsender Zierbaum auch für kleinere Gärten gut geeignet. Winter Das Gewächshaus ist mit einem Frostwächter ausgerüstet, der die Temperatur überwacht. Die meisten Gewächse ertragen Temperaturen von knapp über 0°C (= Kalthaus). Die Serie „Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ – Hermann Fürst Pückler-Muskau. Sie lieben Ihren Garten auch? Im Garten fühlen Sie sich rundum wohl? Sie genießen Arbeit und Entspannung im eigenen Garten? Oder kennen Sie jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Egal ob groß oder klein, Natur- oder Bauerngarten, durchgestylt oder wild. Wir sind auf der Suche nach weiteren Gärten und ihren Besitzern. Melden Sie sich selbst oder geben uns einen Tipp unter messkirch.redaktion@suedkurier.de

Für den Teich wurde gerade eine neue Seerose gekauft, Wasserminze und Wasserpest. Pest hört sich schlimmer an, als es ist. „Die Pflanze bringt Sauerstoff ins Wasser“, erklärt Christian Brünsing. Jacky, Speedy und Blacky, ihres Zeichens Kaninchen, leben auf „Julis Hasienda“, wie das große Gehege am oberen Ende des Grundstücks getauft wurde. In einer Zinkwanne unter dem Apfelbäumchen tummeln sich manchmal Molche und Frösche.

Video: Johanson, Kirsten

Während der Corona-Einschränkungen hat die Familie ihren Garten um einen Grillplatz erweitert. Eine halbrunde, mit Kissen bestückte Sitzmauer lädt zum Feuerhock ein. Wo heute die Feuerstelle ist, stand früher mal ein Buchsbaum, doch dann wütete der Buchsbaumzünsler. Das nächste Projekt wartet schon: ein neues Schildkrötenhaus.

Mehrere Landschildkröten leben im Garten. Das nächste Projekt ist der Bau eines neuen Schildkrötenhauses. | Bild: Johanson, Kirsten

„Früher haben wir in Mindersdorf in einem Wohnblock gelebt, aber ich stamme von einem Bauernhof und brauche mehr als einen Balkon“, erzählt Christine. Da kam das Haus in Krumbach mit rund 900 Quadratmeter großem Garten und Terrasse gerade recht. „Der Garten war mit Brombeerhecken zugewuchert“, erinnert sich das Paar. „Wir mussten viel roden.“

Gartensteckbrief Größe Der rund 900 Quadratmeter große Garten hat Hanglage, so dass er in mehrere Stufen gegliedert ist. Im „Tal“ befindet sich ein Teich mit Koi und Goldfischen. Auf dem „Berg“ haben die Kaninchen ihr Gehege. Eine große Terrasse mit angeschlossenem Gewächshaus ist in den Gartenbereich integriert. Pflanzen Das Grundstück ist von Bäumen und Sträuchern umgeben, darunter Kastanie, Esche, Haselnuss, Harlekinweide, Thuja Smaragd und Forsythien. Im Herbst ist der Wilde Wein mit seinen tiefroten Blättern ein Blickfang. Der Kletterstrauch ist ein so genannter Selbstklimmer, der keine Rankhilfe benötigt. Er hält sich mithilfe von Haftscheiben an Mauern, Bäumen oder Pfosten fest. In Kübeln gedeihen Feigenbaum, Engelstrompete, Yuccapalmen, Oleander, Zimmerlinde und Fuchsien. Ebenso wie die Mandarinen- und Zitronenbäumchen überwintern sie im Gewächshaus. Wunsch Christine Brünsing würde sich von der Gartenfee eine Kokospalme in den Garten zaubern lassen. Ihr Mann Christian wäre froh über einen größeren Teich.

Der Garten ist terrassenförmig angelegt und rund 900 Quadratmeter groß, er ist wild und trotzdem geordnet. | Bild: Johanson, Kirsten

Im Garten von Brünings wird gelebt. Für die Kinder gibt es ein Trampolin und einen Pool, auch Schaukel und Spielhäuschen fehlen nicht. Die Tiere haben ums Hause herum genug Platz. „Unser Garten sieht nicht geschleckt aus, aber wir brauchen aber auch keine quadratisch gestutzte Hecke, es darf ruhig etwas wild sein.“

Viel Sonne und Wärme tun der Passionsblume gut. Die Blüten von Passiflora sind die reinsten Kunstwerke. | Bild: Johanson, Kirsten

Im Gewächshaus zieht Christine Brünsing allerlei Pflanzennachwuchs heran, darunter Gurken, Babywassermelonen, Physalis und Granatapfel. Außerdem hat hier eine stattliche Passionsblume ihren Platz. Mit der hat es eine ganz besondere Bewandtnis: „Ich habe die Passiflora von meiner verstorbenen Mutter übernommen und jedes Mal, wenn sich eine Blüte öffnet, erinnert mich das an sie“, erzählt die Arzthelferin.

Christine Brünsing hat Spaß daran, Setzlinge in ihrem Gewächshaus heranzuziehen. Hier wächst eine kleine Pinie heran. | Bild: Johanson, Kirsten