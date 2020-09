Rhabarber-Himbeer-Saft, Traubengelee, Himbeermarmelade, Mirabellenkuchen – die Zutaten für diese und viele weitere Köstlichkeiten kann Maria Hensler direkt aus ihrem Garten holen. Die Seniorin zog 1976 mit ihrem Mann in das Einfamilienhaus in einem Wohngebiet in Rast. „Einen Garten gab es damals noch gar nicht und lange Zeit hatten wir noch Waschbetonplatten ums Haus“, erinnert sie sich. Das Gärtnern ist Maria Henslers großes Hobby. „Für mich ist der Garten die Erweiterung des Wohnraums.“

Ein gemütlicher Platz im Grünen mit gemauerter Sitzbank und Natursteinboden. Ein Ampelschirm spendet Schatten. Gelb blüht der Fünffingerstrauch, violett der Sommerflieder. | Bild: Johanson, Kirsten

Schon der Vorgarten mit Quellstein und Statue, mit Fächerahorn, Zierapfelbaum, Chinaschilf, Schmucklilien und Buchskugeln wirkt sehr gepflegt. „Hier haben wir nur Natursteine verlegt, darauf legte mein Mann großen Wert. Darunter sind Basaltsteine und Altpflaster aus Holland.“ Die Koreatanne, die früher vor dem Haus stand, fiel der Trockenheit zum Opfer. Auf den Stumpf hat Sohn Martin nun ein Vogelhäuschen gesetzt. „So kann ich vom Küchenfenster aus die Vögel beobachten.“

Die Statue im Vorgarten trägt den Namen Primavera, italienisch für Frühling. Die violetten Blüten gehören zur Schmucklilie (Agapanthus). | Bild: Johanson, Kirsten

Gartensteckbrief Bäume Zuckerhutfichten und Nordmanntannen sowie Gehölze wie Schneeball, Flieder, Weigelie, Feuerdorn, Fünffingerstrauch und Korkenzieherhasel sorgen für einen üppig grünen Rahmen. Der Ilex, auch Stechplame genannt, bildet im Herbst knallrote Beeren aus. Mit den Zweigen bindet Maria Hensler für die Weihnachtszeit schöne Kränze. Blumen Im Frühjahr blühen zuerst die Primeln, Krokusse und Märzenbecher, Maiglöckchen und Bergflockenblume. Später folgen Iris und Schmucklillien. Mit den Sorten „Heidi im Gässli“ und „New Dawn“ sind auch Rosen vertreten. Strukturbildner sind Chinaschilf und Blauschwingel. Maria Henslers Lieblingsblumen sind Hortensien. Kräuter Auch an Heil- und Gewürzpflanzen mangelt es in Maria Henslers Garten nicht. Estragon, Oregano, Zitronenthymian, Liebstöckel, Schnittlauch, Minze, Melisse und Weinraute. Letztere wirkt phototoxisch, das heißt, bei Hautkontakt und Sonnenschein kann es zu Hautreaktionen kommen. Aus Johanniskraut stellt sie Tee und Öl her. Das Öl wirkt entzündungshemmend.

Das Herbstgemüse Kohl gibt es natürlich auch. | Bild: Johanson, Kirsten

Prachtvoll präsentiert sich der Garten hinter dem Haus, der sich in einen Zier- und Nutzgarten aufteilt. Kohlrabi und Blumenkohl sind schon abgeerntet. Es gibt noch Bohnen, Tomaten, Zucchini, verschiedene Kohlsorten, Zwiebeln... Ein Garten ist aus Maria Henslers Sicht dann gut angelegt, wenn man sich fast das ganze Jahr einen Blumenstrauß holen kann. Zur Zeit blühen unter anderem die Herbstanemonen, Gelbe Schafgarbe und Gladiolen. Als Lückenfüller blitzen hier und da die letzten Kronenlichtnelken hervor.

Leuchtend gelbe Knöpfle hat der Rainfarn. Die Pflanze wehrt Mücken und Läuse ab. | Bild: Johanson, Kirsten

Gartentipps von Maria Hensler Dünger Maria Hensler verwendet ausschließlich Naturdünger: Urgesteinsmehl, Hornspäne und Jauche aus Brennnesseln: „Auf Gift im Garten habe ich keine Lust.“ Rainfarn Eine Brühe aus dem stark riechenden Rainfarn dient der Gartenbesitzerin als biologischer Pflanzenschutz gegen Blattläuse, Rost und Mehltau. Pilz Im Rasen von Maria Hensler wachsen kugelförmige Boviste. Sie sagt: „Man kann sie in Scheiben schneiden und wie ein Schnitzel braten.“

Beim Sitzplatz im Vorgarten plätschert ein Quellstein. Chinaschilf und Buchskugeln dienen als Sichtschutz zur Straße. | Bild: Johanson, Kirsten

„Der Garten soll jeden Tag seinen Herrn sehen“, antwortet Maria Hensler mit einem Zitat auf die Frage, wie viel Zeit sie in den Garten investiert. „Es gibt immer etwas anderes zu tun, langweilig wird es nicht.“ Erdbeeren, rote und schwarze Johannisbeeren, Josta- und Stachelbeeren sind schon längst verarbeitet. Im Moment steht die Ernte der Weintrauben, Mirabellen und Späthimbeeren an. Am Ende der Saison werden die Himbeeren direkt über dem Boden radikal abgeschnitten. „Die Trauben am Haus stammen vom Tuniberg, mein Schwager ist dort Weinbauer. Die Sorte ist sehr ertragreich und mehltauresistent. Ich habe sie seit über zehn Jahren.“ Es gibt mehrer Sitzbereiche. Hinter der gemauerten Sitzecke unter dem großen Ampelschirm blüht noch der Sommerflieder, vom benachbarten Feld ist das Grundstück durch Nordmanntannen abgegrenzt.

Die Blüten der Herbstanemone erfreuen bis Oktober. Je heller der Standort der Staude, umso besser wächst und blüht sie. | Bild: Johanson, Kirsten