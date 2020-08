von Sandra Häusler

Oberschwäbische Prediger erhoben am Sonntag ihre Stimme zwischen dem Rathaus und der Pfarrkirche in Boll. Aus der Reihe „Literatur in Oberschwaben Umsonst & Draußen“ des Netzwerkes Literatur in Oberschwaben gastierte dort die Rollende Schwabenkanzel mit dem Programm „Verschwörungszirkus am Dorfanger“. Ganz nach Art oberschwäbischer Prediger gingen die Mundartredner absurden Verschwörungstheorien und dem Verschwörungszirkus um das Corona-Virus auf den Grund und boten jenen die Stirn. „Wenn schon Coronazirkus, dann richtig“, konstatierte Michael Skuppin und so gehörten auch ein Esel und Zirkusleute zum Programm.

Esel Sam beantwortet Fragen

Den Alu-Hut, von dem einige Zeitgenossen glauben, mit diesem seien sie gegen das Virus immun, trug lediglich Esel Sam, als er seine Meinung zu Angela Merkel, Albert Einstein, Donald Trump oder Koreas Machthaber Kim Jong Un per Foto-Gesichtserkennung kundtat. Der Vierbeiner, begleitet von seiner Halterin Veronika Rotthaler vom Esel-Schafhof in Boll, beantwortete Fragen von Michael Skuppin dadurch, dass er auf einer hölzernen Wippe vorwärts oder rückwärts ging. Die Clownton‘s Don Notello und Anton O‘Glanton aus dem Landkreis Biberach vereinten nach typisch schwäbischem Sparsinn gleich Clownstruppe und Zirkuskapelle in Personalunion. Sie sorgten für musikalische Einlagen zwischen den Predigten, in denen „die Gosch‘ auf‘gmacht und mit g‘sundem Menschenverstand predigt“ wurde.

Fiona Skuppin denkt geradeaus

Als „Gradausdenkerin“ ging Fiona Skuppin in der Schwabenkanzel den Verschwörungstheorien auf den Grund. | Bild: Sandra Häusler

Um den Querdenkern entgegen zu wirken offenbarte sich die junge Fiona Skuppin als „Gradausdenkerin“ und hinterfragte die dubiosen Verschwörungstheorien „Corona als Biowaffe aus dem Labor“, „Impfzwang“, bei dem heimlich ein Mikrochip in den Körper implantiert wird oder 5G-Sendemasten als Ursache für die Ausbreitung des Virus. Sie selbst sei von Kind an Opfer von Verschwörungstheorien und mit Osterhasen-, Christkind- und Zahnfeeverschwörung aufgewachsen. Sie appellierte gegen gezielte Falschinformationen vorzugehen und mit Verständnis und Fakten auf besorgte Menschen zu zugehen. Ferner sollten die Zuhörer den Mund-Nasenschutz für spätere 20er Jahre Mottoparties aufbewahren.

Peter Sägmüller warnt vor den Folgen

Die Clownton‘s (hinten von links) Anton O‘Glanton und Don Notello begleiten den Redner Paul Sägmüller zur Schwabenkanzel. | Bild: Sandra Häusler

Wie dumm und langlebig sich Verschwörungstheorien halten, erläuterte der Autor und Geschichtenerzähler Paul Sägmüller aus Bergatreute. Er griff diverse Ritualmordlegenden auf, wie die Geschichte von William von Norwich, der im Jahr 1144 angeblich von Juden ermordet wurde. Vieler dieser Legenden hatten zu Judenhetze und Judenverfolgung geführt und dafür gesorgt, dass wider besseren Wissens der Antisemitismus über Jahrhunderte hinweg weitergetragen worden war.

„Jingle Bells“ zum Glockengläut

Bei einem Kopfstand spielte Don Notello auf der Mundharmonika „Freude schöner Götterfunken“. | Bild: Sandra Häusler

Die Clownton‘s rezitierten Gedichte des Dichters und Lyrikers Werner Dürrson, der 1932 in Schwenningen am Neckar geboren wurde. Er war ein Freund Hermann Hesses und lebte später bis zu seinem Tod 2008 in Neufra bei Riedlingen. In den Gedichtvortrag „grätschten“ die schlagenden Kirchenglocken der Pfarrkirche St. Silvester. Das Glockengeläut dauere einige Minuten an, verhieß ein einheimischer Zuschauer. Kurzerhand stimmte Don Notello mit der Mundharmonika „Jingle Bells“ an. Anton O‘Glanton meinte anerkennend: „Die Boller Glocka sind a Sensation“ und wähnte hinter ihrem minutenlangem Geläut augenzwinkernd gleich eine weitere Verschwörung.“ Michael Skuppin fragte sich, woher die Besserwisserei komme. Seine „kleine Predigt“ und die Veranstaltung wurden abrupt durch einen Regenschauer beendet.

Meßkirch Literatur als Lebens- und Denkort: Arnold Stadler liest am 10. Dezember im Schloss Meßkirch Das könnte Sie auch interessieren