vor 9 Stunden

Kommandowechsel in Sauldorf: Berthold Reichle wird am Donnerstag sein Amt als Feuerwehrkommandant zur Verfügung stellen

Berthold Reichle ist mit Leib und Seele Feuerwehrmitglied. Seit 1973 ist er bei der Feuerwehr aktiv. Zunächst in Stetten am kalten Markt, dann in Sauldorf. Wir sprachen mit ihm über seine Amtszeit und seinen Nachfolger.