Anlässlich der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sauldorf beförderte Bürgermeister Severin Rommeler den Gemeindekommandanten Florian Löffler zum Oberbrandmeister. Kreisbrandmeister Michael Reitter beglückwünschte die aktiven Wehrmänner Bernd Kupfer aus Bichtlingen für seine 15-jährige Mitarbeit und Thomas Renz aus Rast für seine 25-jährige Mitarbeit mit den Ehrenurkunden in Bronze und Silber.

Der Fanfarenzug der Feuerwehr eröffnete mit seinem Spiel die Hauptversammlung im Bürgersaal in Sauldorf. Kommandant Florian Löffler begrüßte dort die Wehrmänner aller sechs Abteilungen aus den Teilorten Bietingen, Boll, Krumbach, Rast, Wasser und Sauldorf mit ihren Führungskräften. Auch die Ehrenkommandanten Josef Brütsch und Berthold Reichle waren anwesend.

29 Einsätze in Berichtsjahr

Den im Berichtszeitraum verstorbenen Wehrmännern Karl Müller und Kurt König aus Bietingen wurde in der Totenehrung besonders gedacht. Schriftführer Lukas Bertsche gab einen ausführlichen Bericht über die Tätigkeit der Gesamtwehr, die im Berichtsjahr zu 29 Einsätzen gerufen wurde, davon waren 20 Einsätze technische Hilfeleistungen. Die Hauptübung der Wehr am und im Gebäude der Tegometall, die Übung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg, das Kinderferienprogramm und die anspruchsvolle Übung bei einem angenommenen Unfall der Biberbahn waren weitere Inhalte.

Abteilung Krumbach besonders gefordert

Kommandant Florian Löffler informierte die Wehrmänner über Mannschaftsstärke, Einsätze, Lehrgänge und Ausbildung. Interessant war auch die Feststellung, dass von den 29 Einsätzen 62 Prozent (18 Einsätze) auf den Standort Krumbach mit den Abteilungswehren Bietingen, Boll und Krumbach fielen und nur 38 Prozent, also elf Einsätze auf den Standort Sauldorf mit den Abteilungswehren Rast, Wasser und Sauldorf. Vermehrt waren technische Hilfen in Krumbach wegen Sturm- und Unwetter zu verzeichnen. Bei der Feuerwehr in Meßkirch bedankte sich Kommandant Löffler für die technische Hilfe insbesondere mit der Drehleiter, über die Sauldorf nicht verfügt.

Für Seminare, Ausbildung und Lehrgänge verzeichnete der Kommandant 71 Veranstaltungen wobei es zu knapp 2000 Einsatzstunden kam. Die 40 Mitglieder des Fanfarenzuges hatten 34 Probeabende und 13 öffentliche Auftritte. Dabei waren 1138 Personen im Einsatz, die hierfür 1862 Stunden investierten. Bürgermeister Severin Rommeler erinnerte an die Zunahme der Zahl an Unwettern, gerade in der jüngsten Vergangenheit. Eine gute Ausrüstung der Wehr sei als Gegenmaßnahme erforderlich. Bei allen Wehrmännern bedankte er sich für den gezeigten Tag- und Nachteinsatz.

Neuer Kreisbrandmeister stellt sich vor

Kreisbrandmeister Michael Reitter, der dieses Amt erst seit Februar dieses Jahres ausübt, stellte seinen beruflichen und feuerwehrmännischen Werdegang vor. Das Amt des Kreisbrandmeisters ist ihm nicht unbekannt, da er dies im Kreis Biberach mehre Jahre innehatte. Dabei stellte er die Frage, was eine Gemeinde ohne Freiwillige Wehr wäre und plädierte für die Nachwuchsförderung in Form einer Jugendfeuerwehr. Vom Kreisfeuerwehrverband überbrachte Christan Zilke die Grußworte, bedankte sich bei allen für die Einsatzbereitschaft und plädierte ebenfalls für die gezielte Nachwuchsarbeit.

Neue Feuerwehr-Führungsstäbe

Bevor sich Kommandant Löffler bei allen Beteiligten und Gästen bedankte, gab er noch Einblicke auf Organisationsänderungen und geplante Vorhaben. So wurde der Landkreis Sigmaringen in neue Feuerwehr-Führungsstäbe eingeteilt und zwar in Ost, Mitte und West. Diesem gehört die Sauldorfer Wehr an. Für die Altersabteilungen der Abteilungswehren wurden jeweils zuständige Obmänner und Ansprechpartnern gewählt um dies wieder näher in das Feuerwehrgeschehen einzubinden.

Am 25. November ist eine Stabsübung für den Landkreis Sigmaringen und am 6. und 7. April 2024 nimmt die Feuerwehr erneut an der Übung auf dem Truppenübungsplatz Heuberg teil. Voraussichtlich wird bei einer Veranstaltung im Teilort Boll das Leistungsabzeichen abgenommen. Eine Übung im ENBW-Brandcontainer ist ebenfalls in Planung und die nächste Hauptversammlung findet nächstes Jahr am 2. Oktober im Rosenbachsaal in Bietingen statt.

Die Feuerwehr Sauldorf mit sechs Abteilungen zählt 175 Mitglieder, hinzu kommen 40 der Sonderabteilung Fanfarenzug. Von den 215 Personen gehören 56 den Altersabteilungen an. Während die Jahresschlussübungen in diesem Jahr von den Abteilungswehren in Krumbach und Sauldorf separat ausgeführt werden, gibt es 2024 eine Schlussübung mit der gesamten Wehr.