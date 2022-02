Die Omikron-Welle hat den Kindergarten St. Sebastian schwer erwischt. Drei Kindergartengruppen waren geschlossen, die Hälfte des Personals infiziert. In einem Brandbrief kritisieren die Mitarbeiterinnen Bund und Land.

Kindergartenleiterin Anneliese Müller und ihre Kollegen vom katholischen Kindergarten St. Sebastian in Sauldorf sind sauer. Sie fühlen sich seit zwei Jahren in Sachen Corona von Land und Bund im Stich gelassen. In einem Brandbrief bemängeln sie