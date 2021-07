Sauldorf vor 2 Stunden

Kanalsanierung in der Gemeinde Sauldorf wird richtig teuer

Sauldorf wird fast eine halbe Million Euro in die Kanalsanierung stecken. Statische Überlastung in manchen Bereichen mach die Investition nötig. Auch der Hochwasserschutz war in der Gemeinderatssitzung ein Thema.