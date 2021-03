von Julia Lutz

Mit zwölf Corona-Fällen liegt die Gemeinde Sauldorf kreisweit auf Platz zwei im Landkreis Sigmaringen. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühling 2020 hatten sich in der Gemeinde bislang noch nie so viele Bürger in der 2500-Seelengemeinde mit Covid-19 infiziert.

Innerhalb eines Monats hat sich die Zahl von vier auf zwölf Infizierte verdreifacht, wobei es Mitte Februar auch für einen kurzen Zeitraum gar keine Corona-Fälle innerhalb der Gemeinde gab. Einen Hotspot gibt es im Landkreis Sigmaringen derzeit nicht, teilte das Gesundheitsamt gestern mit.

Binnen einer Woche hat sich im Kreis der 7-Tage-Schwellenwert, die Inzidenz, von 27,5 auf 70,3 (Montag) mehr als verdoppelt. Am Dienstag liegt die Inzidenz im Kreis bei 66,5. Für den Anstieg der Corona-Fälle sieht Dr. Susanne Haag-Milz, Leiterin des Gesundheitsamtes in Sigmaringen, die Öffnung der Schulen und Kindergärten verantwortlich sowie Ansteckungen am Arbeitsplatz.