Im Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen hat es am Mittwoch gebrannt: In den frühen Morgenstunden war die Feuerwehr zu einem Brand in der Bichtlinger Straße gerufen worden. Kurz vor 5 Uhr hatte es den Notruf gegeben.

Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus in einem Wohnzimmer im Obergeschoss ausgebrochen. Als mögliche Brandursache komme ein in Brand geratener Christbaum in Betracht, wie die Polizei mitteilt.

Ein Bewohner vorsorglich im Krankenhaus

Ein Bewohner wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dessen Sohn kam bei Bekannten unter, wie Sauldorfs Bürgermeister Wolfgang Sigrist gegenüber dem SÜDKURIER sagte. Sigrist hatte sich vor Ort einen Eindruck verschafft. Die vom Brand betroffene Wohnung sei völlig verwüstet. Sauldorfs Bürgermeister ging am Mittwoch nicht davon aus, dass die Gemeinde einen der Betroffenen unterbringen muss. Der durch das Feuer entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 60 000 Euro geschätzt.