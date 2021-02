von Sandra Häusler

Wie derzeit für viele tausende Schüler in Baden-Württemberg steht auch bei Don Camillo und Peppone vom Esel-Schafhof in Boll täglich Homeschooling auf dem Stundenplan. Die Tiertrainerin und Demeter-Landwirtin Veronika Rotthaler-Zosso trainiert mit den beiden Hauseseln seit November eine Zirkusnummer ein. Sofern es Corona zulässt, sollen die beiden Esel die Nummer für eine Saison in einem Schweizer Zirkusunternehmen darbringen. Einen negativen Coronatest müssen die Hausesel beim Grenzübertritt nicht vorweisen, jedoch ein Gesundheitszeugnis und Zollpapiere.

Don Camillo und Peppone haben unterschiedliche Charaktere

Veronika Rotthaler-Zosso vom Esel-Schafhof in Boll trainiert mit den Hauseseln Peppone (links) und Don Camillo (rechts) auch eine Freiheitsdressur ein, wo die die Esel sich aufs Podest stellen, um die Achse drehen oder auf Kommando den Vorderlauf heben. | Bild: Sandra Häusler

Wie die Hauptfiguren in den bekannten 50er Jahre Spielfilmen ihrer Namenskollegen besitzen die beiden Hausesel unterschiedliche Charaktere. Don Camillo ist eher der phlegmatische Typ, Peppone temperamentvoll. Es ist immer wieder spannend für Veronika Rotthaler-Zosso und ihren Mann Ivo, was aus den Tieren und ihren jeweiligen Talenten herauszuholen ist. In der großen Scheune haben die Tiertrainer eine mit Hobelspänen ausgelegte Manege aufgebaut und schaffen damit Zirkusatmosphäre. In der Freiheitsdressur laufen die Esel Figuren, stellen sich aufs Podest, drehen sich um die Achse oder heben auf Kommando den Vorderlauf.

Aufmerksam richten die Esel den Blick auf ihre Trainerin. „Man ist eigentlich jeden Tag zehn Minuten bis eine Viertelstunde dran“, erläutert die 49-jährige Tiertrainerin. Wichtig sei, dass das Grund-ABC bei den Tieren vorhanden ist, wie Gehen und Halten auf Stimme, Handzeichen und Körpersprache, so der 67-jährige Ivo Zosso-Rotthaler. Einmal pro Woche reist der Schweizer Zirkusunternehmer nach Boll, um selbst mit den Eseln für die Vorführung zu üben.

Rechnen, Geometrie, Geschichte, Physik und Turnen erlernt

Auf dem Stundenplan der Zirkusnummer „Don Camillo geht zur Schule“ stehen für die Esel Rechnen, Geometrie, Geschichte, Physik und Turnen. Beide Esel können alles, so Veronika Rotthaler-Zosso.

Auf ihrem Esel-Schafhof in Boll halten Veronika Rotthaler-Zosso und ihr Mann seit 2013 rund 60 Tiere von Haustauben, Schweinen, Lamas, Katzen und Hund, Hühnern und Gänsen, Pferden und Ponys, bis zu Ochsen.

Die Hausesel Don Camillo (links) und Peppone werden jeden Tag etwa zehn Minuten bis eine Viertelstunde für ihre geplanten Auftritte in der Schweiz von Veronika Rotthaler-Zosso trainiert. | Bild: Sandra Häusler