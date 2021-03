Sauldorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Grüne erobern sich zunehmend das Umland von Meßkirch

Die stärksten Verluste muss die CDU mit 10,2 Prozent in Leibertingen hinnehmen. Der Landestrend spiegelt sich mit wenigen Ausnahmen auch im Meßkircher Umland wider. Die AfD verliert überall an Stimmen, besonders aber auf dem Heuberg in Stetten am kalten Markt.