Eine freudige Überraschung erwartete den Vorstand und die Mitglieder der Dorfgemeinschaft Rast bei der Jahresversammlung im Gasthaus Löwen. Der Sauldorfer Bürgermeister Severin Rommeler und Liegenschaftsverwalter Christian Walter überreichten dem Vorstand die Teil-Baufreigabe für das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Rast. Rommeler dankte dem Verein für den bislang geleisteten Einsatz und äußerte den Wunsch, dass dieser Schwung erhalten bleibe. Aktuell zählt der Verein Dorfgemeinschaft Rast 127 Mitglieder.

Für den Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Rast erhielt die Gemeinde einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) in Höhe von 387.255 Euro. 200.000 Euro steuert die Gemeinde Sauldorf zu jedem der drei geplanten Dorfgemeinschaftshäuser in der Gemeinde bei. Der Erlös aus dem Verkauf des alten Feuerwehrhauses in Rast, das bislang jedoch noch nicht verkauft werden konnte, soll ebenfalls dem neuen Dorfgemeinschaftshaus in Rast zugutekommen. Die Baukosten von rund 1,4 Millionen Euro sollen zum großen Teil durch Eigenleistungen reduziert werden. Auch Unternehmen haben bereits Unterstützung signalisiert.

Christian Walter, Liegenschaftsverwalter der Gemeinde wechselte zum 1. Juli zur Gemeindeverwaltung Ostrach. Trotz des Arbeitsplatzwechsels bleibt Christian Walter der Gemeinde Sauldorf weiterhin als Bauleiter für die drei, in Planung befindlichen Dorfgemeinschaftshäuser in Boll, Rast und Wasser erhalten. Rommeler informierte, dass kürzlich die dritte Strategiesitzung zu den Dorfgemeinschaftshäusern mit den Dorfgemeinschaftsvereinen und weiteren Interessierten abgehalten worden sei. „Die Baufreigabe rückt näher.“ Er ermutigte die Dorfgemeinschaft Rast, Angebote einzuholen.

Dank zahlreicher Bewirtungen, Aktionen und Veranstaltungen, einer Spieleolympiade, der Dorfhockete, der Erstauflage des Raster Adventsglühens und Mitgliedsbeiträgen verbuchte Kassiererin Johanna Hahn im vergangenen Vereinsjahr 2022 ein Plus von 5000 Euro in der Vereinskasse. Es gelte weiter voranzukommen und Entscheidungen zu treffen, motivierte Markus Derksen die Mitglieder. Gregor König skizzierte, die Baufreigabe sei der nächste Schritt, nun gehe es an die Baukostenermittlung und daran, die Nutzungsvereinbarung zum neuen Dorfgemeinschaftshaus final zu unterzeichnen. Der Baubeginn soll schnellstmöglich im Herbst 2023 stattfinden.