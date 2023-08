Zwei Tage feierte der Narrenverein Binker e.V. im Sauldorfer Teilort Boll sein traditionelles Dorfplatzfest. Ausnahmsweise konnte dies aber nicht wie gewohnt auf dem Dorfplatz beim ehemaligen Rathaus ausgerichtet werden. Dort herrscht wegen dem Um- und Anbau eines Dorfgemeinschaftshauses eine Baustelle. Deshalb hat der Narrenverein und das mit großem Erfolg sein Dorfplatzfest zum Straßenfest ausgeweitet. Allerdings hatten die Vereinsmitglieder im Vorfeld erhebliche Mehrarbeit zu leisten, denn es galt die Unterdorfstraße von der Kirche bis über die ehemalige Gaststätte Kreuz hinaus zu beschatten. Mehrere Sonnensegel und unzählige Sonnenschirme waren notwendig um den recht vielen Gästen eine angenehme Festatmosphäre zu bieten.

Mit einem Frühschoppen und musikalischer Unterhaltung begann das Straßenfest am vergangenen Sonntagmorgen. Die Strohpark-Musikanten unter der Leitung von Simon Löw spielten dann am Sonntagnachmittag bis in die Abendstunden zur Unterhaltung der Festgäste.

Ein kaum erwarterter Ansturm auf das Festgelände gab es dann am Montagabend zum Feierabendhock und die Fliegerkapelle, das Duo mit Norbert und Günther begeisterten das Publikum bis in die Mitternachtsstunden. Die Binkergarde mit ihrer Cocktailbar unterstrichen ein südländisches Flair in den herrschenden lauen Abendstunden und Kinder der Festgäste nutzen lange die nahe dem Baugelände aufgestellte Hüpfburg. In der Festküche des Narrenvereins herrschte Hochbetrieb und auch fleißige Bienen, eine Gruppe der Boller-Binker, sorgten in der Dinnele-Stube für reisenden Absatz ihrer Produkte.

Von den 34 angemeldeten Kinder nahmen immerhin 29 an dem gebotenen Ferienprogramm der Gemeinde teil. Im ehemaligen Rathaussaal zeigte der Verein am Montagnachmittag ein kindgerechter Filmprogramm. Die gesperrte Unterdorfstraße, die als Festgelände diente ist inzwischen wieder frei für den Straßenverkehr.