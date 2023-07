Beim Fallenstock, dem Teil eines renovierten, ehemaligen Bewässerungssystems am Krumbach, feierte der Musikverein Krumbach der Gemeinde Sauldorf sein zweitägiges Musikfest. Erneut war das Sauzuber-Rennen eine besondere lustige Einlage. Der Musikverein aus Deggenhausen-Lellwangen ist einer der drei aus der Gemeinde Deggenhausertal stammenden Musikvereine, die es verstanden zum Festauftakt und Frühschoppen am Sonntagmorgen für beste Auftaktstimmung zu sorgen. Der Sonntagmittag lockte viele Zuschauer an das Krumbacher Gewässer, um die Sauzuber-Gaudi zu sehen. Immerhin 22 Teilnehmer, 16 Herren und sechs Damen, waren auf den Sieg dieses außergewöhnlichen Wettbewerbs aus.

100 Meter auf dem Bach

Auch wenn laut Moderator Kurt Symancik die Wettbewerbsbedingungen nicht streng waren, achteten die Rennleiter Jürgen Blum und Kai Vonnier auf den Ablauf. Es galt, in dem eigenartigen Holzboot – eben dem Sauzuber – eine Strecke von etwa 50 Metern bachaufwärts und dieselbe Strecke bachabwärts zurück zu überstehen. Mehrere Teilnehmer gingen dabei, sehr zur Freude der Besucher, im kühlen Nass baden. Beim zweiten Durchgang mussten die Teilnehmer die 100 Meter Bachstrecke möglichst schnell im Sauzuber rudernd zurücklegen. Am Ende hatte Simon Zwick aus Walbertsweiler mit 1,21 Minuten die Nase vorn. Mit 1,24 Minuten landete Florian Kedak auf dem zweiten Platz. Bürgermeister Severin Rommeler, der sich unter die Teilnehmer mischte, erreichte mit knapp einer Sekunde später den dritten Platz. Auf dem vierten Platz folgte Timo Hagenberg. Bei den Damen erreichte mit 1,36 Minuten Julia Maier den ersten Platz, gefolgt von Lena Muffler (1,44 Minuten) und Jana Vonnier (1,50) sowie Regina Boos mit 1,52 Minuten.

Während Symanzik und Vonnier die Preise überreichten, spielte bereits der Musikverein Buchheim auf. Das zweitägige Musikfest endete am Montag mit dem Feierabendhock.