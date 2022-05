Steinemaler legen bemalte Wandersteine an Wegen ab. Die Wandersteine sollen Findern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir haben Marion Wegelin aus Hausen am Andelsbach und Christine Wanschura-Schramm aus Rast begleitet.

Wer mit offenen Augen durch die Natur geht, kann sie am Wegrand entdecken – bunt bemalte Wandersteine. Sie liegen in Astgabeln, an Feldkreuzen, an Sitzbänken, Astlöchern oder auf Wegweisern. Die Leidenschaft, Steine mit vielfältigen Motiven