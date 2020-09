von Hannah Senftleber

Mit 34 Jahren und als dreifache Mutter nochmals in die Schule gehen? Vienna Schafheitlin hat es getan und gezeigt, dass man mit viel Ehrgeiz und Mut auch Familie und eine zeitaufwendige Ausbildung unter einen Hut bringen kann. Schafheitlin hatte bereits vor 15 Jahren eine Ausbildung zur Friseurgesellin begonnen, konnte diese jedoch, aufgrund der Geburt ihres ersten Kindes, nur bis kurz vor die Zwischenprüfung absolvieren und war danach nie dazu gekommen, die Ausbildung wieder aufzunehmen.

Ihre Freundin Désirée Walter suchte für ihren neuen Salon eine Auszubildende

Ein fast schon schicksalhafter Anruf ihrer heutigen Chefin Désirée Walter vor zwei Jahren hatte dann alles ins Rollen gebracht. Walter suchte damals nach einer neuen Auszubildenden für ihren neu eröffneten Friseursalon „Désirée„ in Krumbach und erinnerte sich an die Vorgeschichte ihrer damaligen Freundin. Sie bot Schafheitlin einen Ausbildungsplatz an.

Unterstützung von Mann und Großeltern

„Ich war auf einmal ganz aufgeregt und wusste gar nicht genau, was ich machen soll“, erinnert sich Schafheitlin. Eigentlich hatte sie nicht mehr damit gerechnet, in dieser Form nochmals ins Berufsleben einzusteigen. Doch recht schnell stand fest, dass sie den Schritt wagen und endlich ihrem Traumberuf nachgehen würde. Dass das mit drei schulpflichtigen Kindern nicht einfach werden würde, war ihr klar. „Ich musste unglaublich viel Organisatorisches klären“, schildert sie. Doch neben ihrem Mann fanden sich innerhalb ihrer Familie auch die Großeltern, die ihr gern halfen. Nicht zuletzt konnte sie sich auf ihre Chefin und Freundin Désirée Walter, selbst Mutter, verlassen und sich sicher sein, dass Walter Verständnis für die Situation hatte.

Zwischenprüfung nach vier Monaten statt nach eineinhalb Jahren

Aufgrund ihres Vorwissens aus ihrem ersten Lehrjahr vor 15 Jahren und eines Antrags auf Lehrzeitverkürzung konnte Schafheitlin ihre Zwischenprüfung bereits nach vier Monaten statt sonst üblicher eineinhalb Jahre ablegen. „Ich bin so unglaublich stolz auf sie. Sie hat in dieser kurzen Zeit so viel Ehrgeiz bewiesen, das war toll zu beobachten!“, erinnert sich Walter zurück.

Tagsüber half sie den Kindern im Homeschooling, abends lernte sie auf die Prüfungen

Auch die Corona-Krise hinderte Vienna Schafheitlin nicht am Weitermachen. Während ihre drei Kinder im Homeschooling waren, lernte sie selbst abends auf ihre Abschlussprüfungen im Sommer. Und es sollte sich auszahlen: Denn mit Bestnoten, einer Belobigung der Schule und einem Preis der Handwerkskammer beendete sie ihre Ausbildung und ist seither Gesellin im Salon Désirée.

„Ich bin einfach nur froh, dass ich nach all diesen Jahren endlich meinen Traumberuf ausüben darf“, erklärt sie. Ebenso ist Désirée Walter glücklich, eine neue talentierte und ehrgeizige Kollegin an ihrer Seite zu wissen. Auf die Frage, ob sich Schafheitlin auch eine Meisterausbildung vorstellen könnte, antwortet sie zwiegespalten: Sie wolle erst einmal einfach nur ihrer Arbeit nachgehen können.