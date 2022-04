Sauldorf vor 15 Stunden Einbrecher erbeuten Bargeld in einer Wohnung in Sauldorf Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in der Straße „Bennehöfe“ in Sauldorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag in das Haus eingedrungen.

Unbekannte drangen in der Nacht zum Montag in ein Haus in Sauldorf ein. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. | Bild: Silas Stein