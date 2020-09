Die Bauarbeiten dauern nach Angaben der Gemeinde Sauldorf von 15. September bis 2. Oktober. Neben der Straße ist auch der Radweg von der Sperrung betroffen. Daher müsse dieser Abschnitt der Bundesstraße 313 für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt für die Fahrtrichtung Krumbach/Meßkirch ab Krumbach über die Sauldorfer Ortsteile Bietingen und Hölzle zur Bundesstraße 311 und in umgekehrter Richtung. Die Umleitung des Radverkehrs erfolgt aus Richtung Krumbach über das Wohngebiet „Hohrain“ in Richtung Hölzle und dann entlang der B 311 Richtung Meßkirch und in umgekehrter Richtung. Die Umleitung ist ausgeschildert.