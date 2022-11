Sauldorf vor 5 Stunden

Bürgermeisterkandidat Severin Rommeler: „Ich möchte anpacken und gestalten“

Severin Rommeler will neuer Bürgermeister der Gemeinde Sauldorf werden. Was treibt den 26-Jährigen an und womit verbringt er seine Freizeit? Der SÜDKURIER hat nachgefragt.