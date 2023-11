Der Um- und Erweiterungsbau des Dorfgemeinschaftshauses in der Sauldorfer Teilgemeinde Boll geht voran. Nach einigen Stolpersteinen, so der Vorsitzende Karl-Anton Menig, deren Beseitigung für die Baugenehmigung erforderlich war, war der Spatensicht am 14. Juli 2023 als besonderer Meilenstein.

Der Vereinsvorsitzende begrüßte zur Versammlung des Vereins Dorfgemeinschaft Boll Mitglieder und Interessierte im Gasthaus Zum Schwanen, darunter mit Mathias Löffler, Wolfgang Rebholz und Thomas Vögtle die drei Gemeinderäte aus der Ortschaft.

Nach anhaltender guter Witterung konnte der Verein die Fundamentarbeiten voranbringen. Vorgesehen ist ein Anbau an das ehemalige Rathausgebäude mit einer rund 300 Quadratmeter großen Grundfläche, die rund 144 Sitzplätze bietet. Für die Bodenplatte waren 26 Arbeitseinsätze erforderlich, bei denen insgesamt 130 Personen mitarbeiteten und 410 Stunden freiwillige Leistungen erbrachten. Mit den bereits vorher geleisteten Arbeiten am bestehenden Gebäude und Errichtung der Heizung komme der Verein auf 79 Arbeitseinsätze mit 1254 Arbeitsstunden, die von 406 Personen erbracht wurden, so Karl-Anton Menig in seinem Vorstandsbericht.

Schriftführerin Lisa Löffler beschrieb das Vereinsleben außerhalb der Bauarbeiten. Das Weihnachtsmärktle im vergangenen Jahr und der Dinneleverkauf im Oktober führten neben der Spende von 3500 Euro durch die Heimatfreunde Ilgental dazu, dass Kassier Markus Wetter die Vereinsrücklagen wesentlich verbessern konnte.

Bürgermeisterstellvertreter und Gemeinderat Mathias Löffler überbrachte die Grüße der Gemeinde. Drei Dorfgemeinschaftshäuser, die in der Gesamtgemeinde auf der Agenda stehen, haben im Gemeinderat zahlreiche Diskussionen hervorgerufen. Er würdigte die Anzahl der Versammlungsbesucher als Hinweis auf ein großes Interesse am Gelingen des Projektes in der Teilgemeinde. Unter der Wahlleitung von Mathias Löffler, wurde Thomas Vögtle in seinem Amt als stellvertretnder Vorsitzender bestätigt. Auch die Amtszeit von Anna-Lena Zenger und Lisa Löffler wurde um zwei Jahre verlängert. Allerdings wird Anna -Lena Zenger zukünftig das Amt als Schriftführerin besetzen und Lisa Löffler übernimmt das bisherige Amt als Vorstandsbeisitzerin.

Daniel Schaz wüdigte in der Hauptversammlung insbesondere die Arbeit des Vorsitzenden Karl-Anton Menig, der neben seinen Organisationsarbeiten bei den 79 aufgezeigten Arbeitseinsätzen über 61 Mal selbst Hand anlegte. Karl-Anton Menig schilderte zum Abschluss die weiteren Planungen.