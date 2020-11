von Hannah Senftleber

Mit der Erschließung des Baugebiets „Letten“ in Sauldorf werden auf einer Gesamtfläche von 3,88 Hektar und einer reinen Baufläche von 2,73 Hektar insgesamt 25 neue Bauplätze geschaffen. Die konkreten Bauplatzpreise legte der Sauldorfer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung fest. Gleich zu Beginn der Präsentation seiner Berechnungen gab Bürgermeister Wolfgang Sigrist an, dass im Vergleich zu anderen Bauplatzpreisen in der Gemeinde, für „Letten“ ein massiver Sprung der Kosten erkennbar ist.

Preis im Ermessen niedriger gehalten

Mit dem zunächst berechneten Selbstkostenpreis von 55,15 Euro pro Quadratmeter hätte der ultimative Quadratmeterpreis inklusive Straßenerschließungskosten und Wasser-, Kanal- und Klärbeiträgen die 100-Euro-Marke geknackt. Dies sollte in Sigrists Augen allerdings vermieden werden und so habe er in seinem Ermessensspielraum eine vertretbare Preisanpassung vorgenommen, die zu einem Bauplatzpreis von insgesamt 94 Euro pro Quadratmeter führte. Diesen Preis schlug er dem Rat in Form eines Beschlussvorschlags vor, welchen der Gemeinderat einstimmig verabschiedete.

Orientierung an den Nachbargemeinden

94 Euro seien ein „guter Mittelweg“, ohne Einheimische vom Kauf abzuschrecken oder zu viele Auswertige anzulocken, so Wolfgang Rebholz. Auch Ricarda Babnik finde den Betrag „zeitgemäß“, die Gemeinde müsse realistisch in die Zukunft blicken und sich an Nachbargemeinden orientieren.