von Julia Lutz

Ein 48-jähriger Autofahrer hat am frühen Montagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Rast und Sentenhart ein am Straßenrand laufendes neunjähriges Kind touchiert. Der Mann nahm im Vorbeifahren zwar einen in gleiche Richtung laufenden Mann mit Taschenlampe war, übersah bei der Dunkelheit aber den links davor laufenden Jungen.

Bei der leichten Kollision wurde der Junge leicht verletzt, informiert die Polizei. Eine medizinische Versorgung war nicht nötig. Am Ford des Unfallverursachers entstand ein Schaden von rund 4000 Euro.