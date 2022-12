Aus Unachtsamkeit ist am Dienstag gegen 17 Uhr ein 31-jähriger VW-Fahrer auf der K 8216 zwischen Wald und Rast alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert, teilt die Polizei mit. Der Pkw überschlug sich hierbei und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Der 31-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An seinem VW, um den sich ein Abschleppdienst kümmerte, entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.