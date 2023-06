Die lustigen Langohren des Esel- und Schafhofs Sauldorf-Boll laden auch dieses Jahr wieder zu gemütlichen Wanderungen ein. Kinder dürfen am Sonntag, 18. Juni, abwechselnd auf den Eseln reiten und die Erwachsenen führen die geselligen Tiere rund um die Sauldorfer Seen oder von Meßkirch nach Sauldorf und andersrum. Start und Treffpunkt ist am Bahnsteig in Sauldorf, die Biberbahn kommt aus Richtung Stockach um 9.39 Uhr in Sauldorf an, die Eseltour beginnt um 9.45 Uhr. Die Tour endet am Handwerker- und Bauernmarkt rund um Schloss Meßkirch etwa gegen 11.15 Uhr. Die Biberbahn fährt um 11.26 Uhr oder 15.26 Uhr zurück über Sauldorf bis nach Stockach.

Familien und Personen, die mit der Biberbahn anreisen, erhalten eine Vergünstigung beim Vorzeigen ihrer Fahrkarte. Für Familien mit maximal drei Kindern kostet die Teilnahme 20 Euro (Bahnreisende) statt 30 Euro, Einzelpersonen zahlen 10 statt 15 Euro und Kinder einzeln beziehungsweise ab dem vierten Kind (Familie) 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Plätze sind begrenzt. Bitte an ein Vesper und wetterfeste Kleidung denken. Anmeldung bei der Tourist-Information Meßkirch, Telefon 07575 206 1422, tourismus@messkirch.de.