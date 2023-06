Wie gut die Rettungskette in Sauldorf und Meßkirch funktioniert, zeigte eine kürzlich durchgeführte gemeinsame Großübung an der Biberbahn in Bichtlingen, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung über das Einsatzszenario.

Übungsszenario: Zusammenstoß zwischen Traktor und Bahn

Rauchentwicklung außerhalb der Biberbahn, nach dem in der Übung gestellten Zusammenstoß mit einem Traktor. | Bild: Gemeinde Sauldorf

Die Feuerwehr Sauldorf wurde entsprechend der Übungsannahme gegen 18 Uhr nach Bichtlingen alarmiert und diese gab eine erste Lagemeldung durch: „Traktor von Zug erfasst. Näheres nicht bekannt.“ Vor Ort wurden ein Traktorgespann mitsamt einer bewusstlosen Person sowie ein Entstehungsbrand festgestellt, und im Zug befanden sich etwa 30 Personen. Nachdem vom Bahn-Notfallmanagement die Freigabe für das Gleis vorhanden war, konnten die Einsatzkräfte mit der Personenrettung beginnen. Im Zug wurden zunächst die schwerverletzten und bewusstlosen Personen gerettet und zum vorher eingerichteten Sammelplatz gebracht. Zeitgleich wurde der verletzte Traktorfahrer aus seinem Fahrzeug befreit und zur medizinischen Erstversorgung gebracht.

Verletzte werden nach Dringlichkeit der Behandlung eingeteilt

Fahrzeuge der Feuerwehren Sauldorf und Meßkirch sowie des DRK eilten an den Einsatzort. | Bild: Gemeinde Sauldorf

Die Mitglieder des medizinischen Hilfsdienstes kategorisierten die Verletzten je nach Schwere der Verletzung bezüglich der Dringlichkeit der Behandlung in „grün“, „gelb“ und „rot“ ein. Während die Personenrettung lief, wurde eine starke Rauchentwicklung im vorderen Bereich des Zuges gemeldet. Umgehend wurde ein Trupp ausgerüstet, der den Brand erfolgreich bekämpfte. Als alle Personen gerettet und an den Rettungsdienst übergeben waren, war die Übung beendet.

Viel Lob für Zusammenarbeit von Abteilungen

Im Anschluss fand im Feuerwehrhaus in Sauldorf eine Nachbesprechung statt. Übungsleiter und Gesamtkommandant Florian Löffler sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Seeger lobten den Übungsverlauf und die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen und Hilfsdienste.

Einsatzkräfte bei der Rettungsübung an der Biberbahn mit Leiter Florian Löffler. | Bild: Gemeinde Sauldorf

„Diese Übung hat für die Einsatzkräfte unangekündigt stattgefunden, sodass ein realistischer Ernstfall geprobt werden konnte, diese Möglichkeit ist gelungen“, sagte Bürgermeister Severin Rommeler. Eisenbahnbetriebsleiter Frank von Meißner, der den Triebwagen zum Übungsstandort gefahren hat, ergänzte: „Als Eisenbahninfrastrukturunternehmen wollten wir den Einsatzkräften durch die Übung ermöglichen, den Ernstfall an der Bahn zu üben. Denn der Fall eines Bahnübergangsunfalls mit Verletzten im Zug und auf den Gleisen kann sowohl bei beschrankten als auch bei unbeschrankten Bahnübergängen eintreten“.

Florian Löffler, Kommandant der Feuerwehr Sauldorf, war Übungsleiter. | Bild: Gemeinde Sauldorf

Der Sauldorfer Feuerwehrkommandant Florian Löffler, der die Übung mit Kollegen verschiedener Einsatzkräfte organisiert und mit dem stellvertretenden Abteilungskommandant Fabian Heuter geleitet hat, resümierte: „Mit dem Übungsverlauf sind wir sehr zufrieden, wir konnten dadurch Schwierigkeiten erkennen und sind im Ernstfall gut vorbereitet.“