Im Mittelpunkt der Narrenversammlung der Binkerzunft im Gasthaus zum Schwanen im Sauldorfer Teilort Boll stand die Wahl der Bienenkönigin. Anna-Lena Zenger (Anna-Lena I.) will dieses Amt mit Freude bekleiden und wurde gewählt. Sie löst Diana Stefan (Diana I.) ab, die das Amt für zwei Jahre innehatte, weil die Corona-Beschränkungen die Fasnachtsaktivitäten einschränkten.

Verabschiedet wurde Anton Boos, der die Bienenmaskenträger und -trägerinnen leitete. Linda Fischer und Carmen Stefan werden diese Aufgaben weiterführen. Zusammen mit Elferrat Niklas Sprenger werden die beiden sich auch um das Narrenblatt 2024 bemühen und hoffen auf viele Beiträge aus der Narrenschar. Ein internes Fest für die ehemaligen Bienenköniginnen, die auf 60 Jahre zurückblicken, steht auf der Festagenda 2024 in Boll.

Mario Löffler, Abteilungsleiter des Fanfarenzuges, bedankte sich beim Narrenverein Binker für die angenehme Zusammenarbeit. Dass dies so bleiben möge, beweist das gemeinsame Fasnachtsmotto „Eiszeit“, wobei der Fanfarenzug wohl in Eskimo-Verkleidung auftritt.

Die Binkergarde unter Leitung von Vanessa Müller konnte sich mit vier Neumitgliedern stabilisieren. Mit Sarah Müller, Ida Straub, Janina Sauter und Jessica Kuhn hat die junge Frauengruppe wieder zwölf Mitglieder.

Neben der Organisation der örtlichen Fasnacht, die mit dem Schmotzigen Dunstig beginnt, wird der Verein die Traditionen wahren und den Narrenbaum stellen, einen Hemdglonkerumzug organisieren, das Binkerfest rund ums ehemalige Rathaus sowie den Bürgerball und „Maffs-Forellenessen“ veranstalten.

Zum ersten Narrensprung geht der Verein zusammen mit dem Fanfarenzug am 13. Januar 2024 nach Ringgenbach. Am selben Tag veranstaltet die Hegau-Bodensee-Narrenvereinigung auch die Tanzschiffkreuzfahrt. Hierzu können bei Präsident Holger Mülherr einige wenige Eintrittskarten erworben werden. Am 19. und 21. Januar wird der Verein die Festlichkeiten in Zoznegg besuchen und fährt am Samstag, 27. Januar zu den befreundeten Stänglihocker nach Oberschopfheim. Im benachbarten Bietingen wird der Verein am 2. und 4. Februar die Jubiläumsveranstaltungen besuchen. Die Binkerzunft ist Patenverein der Bachrosen, arbeitet beim dortigen Jubiläum mit und wirbt dafür bei den Mitgliedern.