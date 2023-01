Sauldorf vor 11 Stunden

Abschied nach 16 Jahren von Bürgermeister Wolfgang Sigrist: Er hat Pläne für den Ruhestand

In Sauldorf steht ein Wechsel an. In wenigen Tagen ist Wolfgang Sigrist Rentner. Welche Pläne er hat und wie er auf die Zeit zurückblickt, erzählt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER.