1,4 Millionen Schulunfälle gibt es deutschlandweit pro Jahr. Deswegen arbeiten immer mehr Schulen im Landkreis Sigmaringen mit dem DRK-Kreisverband zusammen, um ihre Schüler für den Fall des Falles mit den Grundlagen der Ersten Hilfe vertraut zu machen. Jetzt wurde ein Kurs an der Auental-Schule in Rast abgeschlossen. Zwölf Jungen und Mädchen aus den Klassen drei und vier wissen nun, was im Notfall zu tun ist und wie fachgerecht Verbände angelegt werden. Dazu bekamen die Juniorhelfer vom DRK-Kreisverband einen Rucksack mit allem, was wichtig ist, um im Unglücksfall sofort helfen zu können.

Seit Herbst Erste-Hilfe-Unterricht

Seit dem Schuljahresbeginn im Herbst beschäftigten sich die Schüler unter Leitung von Klassenlehrerin Petra Schweikart-Rebholz einmal in der Woche im Rahmen einer Unterrichts-Arbeitsgemeinschaft jeweils zwei Stunden lang mit Erster Hilfe. Dazu erläutert Hubert Jäger: „Die Kinder lernten, wie ein korrekter Notruf funktioniert, wie eine Wunde verbunden werden muss und welche Arten von Verbänden es gibt.“ Jäger ist seit 2017 hauptamtlich beim DRK-Kreisverband in Sigmaringen für die Koordination zwischen der Rettungsorganisation und den Schulen zuständig.

Demnächst in der Wildenstein-Schule

Er selbst war nur zwei Mal in den vergangenen Monaten in Rast. Den Löwenanteil der Ausbildung leistete Schweikart-Rebholz. Das für die Arbeitsgemeinschaft notwendige Lehrmaterial stellten die Sigmaringer zur Verfügung. Jäger stellt befriedigt fest, dass sich immer mehr und besonders kleinere Schulen für die Erste-Hilfe-Ausbildung einsetzen. „Im Januar beginnt ein entsprechender Kurs an der Wildenstein-Schule in Leibertingen.“

Ziel sind Ausbildungen an allen Schulen

Sind Kinder im Alter zwischen neun und zehn Jahren überhaupt schon in der Lage, bei einem Unfall richtig zu reagieren? Der Rot-Kreuz-Mann ist davon überzeugt: „Die Jungen und Mädchen machen das sehr gut.“ Das DRK arbeitet daran, an allen Schulen entsprechende Gruppen einzurichten. Die nächsten Stufen wären die Schulsanitäter. Durch die Beschäftigung mit ersten Hilfsmaßnahmen am Unfallort sollen unter anderem die Empathiefähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der Kinder und Jugendlichen gestärkt werden.

Ein Plüschbär als Trost für verletzte Kinder

Zum Kursabschluss brachte Jäger einen Rucksack mit. Der Inhalt besteht aus Verbandsmitteln und entspricht einem sehr gut ausgestatteten Ersten-Hilfe-Set mit zusätzlichem Inhalt. Dazu gehört ein kleiner Plüschbär – er soll verletzten Kindern Trost spenden.