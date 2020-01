Sauldorf vor 11 Stunden

Zoll-Razzia bei Paketzusteller in Krumbach: Verdacht der illegalen Schwarzarbeit

Zoll und Polizei durchsuchten in Krumbach am vergangenen Donnerstag Räume eines Paketzustellers im Gewerbegebiet am Maienberg am Ortseingang. Zwei Personen wurden in Gewahrsam genommen.