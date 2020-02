Sauldorf vor 5 Stunden

Wasser-Goischter und Wasser-Hexen gehen in Bichtlingen zum Lachen in den Keller

Kräftige Hiebe gegen das Rathaus und den Sauldorfer Bürgermeister Wolfgang Sigrist teilten die Narren beim Bunten Abend in Bichtlingen aus. Denn was ihnen fehlt, ist ein großer Raum zum Feiern – 150 Unterschriften haben sie schon gesammelt, um diesen Wunsch zu untermauern. Jetzt mussten sie zum Feiern wieder in den Saal unter der Kirche ausweichen, wo drangvolle Enge herrschte.